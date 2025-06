Patricia Sosa sobre Valeria Lynch: «Hay más chances de que se amiguen Wanda y China que yo con ella”

Patricia Sosa acudió a la función de prensa de la obra «La Sirenita» y habló con los cronistas que se encontraban en el lugar. Al ser consultada sobre la condena a Cristina Kirchner, prefirió no dar su opinión: «No me meto ahí».

Hay más chances de que se amiguen Wanda y China

Sin embargo, sí dio su parecer al ser consultada por el Wandagate: «Soy team Wanda porque es más coherente todo lo que pide, tiene muchos hijos y está peleando por los suyos».

«No me gusta que vayan atrás de los hombres casados. Soy vieja, soy de una generación vieja, tengo un matrimonio de 50 años. No la juzgo, pero no me gusta la situación», explicó la artista.

Además, se refirió a su enfrentamiento con Valeria Lynch y aseguró que están más cerca de una reconciliación Wanda y La China que ella y Valeria.

“Me molesta muchísimo que me pregunten por mi relación con Valeria Lynch, me tienen harta. Cero chance de tomarnos un café, hay relaciones que se cortan. Más chance tienen de sentarse un café Wanda y La China que yo con Valeria Lynch, no le hago café nunca más”, concluyó.