Valeria Lynch dedicó una fulminante frase para Patricia Sosa, en medio de su pelea

Valeria Lynch quedó catalogada como una villana, luego de haberle cerrado las puertas de su casa a Tais, la hija de su exmarido Cau Bornes. Y ahora, la cantante volvió a quedar en medio de una controversia al recordar su pelea con Patricia Sosa, quien era su histórica amiga del ambiente de la música.

Desde hace más de un año, Valeria Lynch y Patricia Sosa se encuentran distanciadas, en una pelea donde Sosa fue la que más contratacó públicamente. Sin embargo, la autora de éxitos como «Señor Amante» decidió dejar el silencio de parte y comenzó a hablar de la distancia con su examiga.

Es que este último lunes, Valeria Lynch participó como invitada del ciclo «Noche al Dente», que conduce Fer Dente en América, y consultada sobre cómo está la relación con Patricia Sosa, la cantante indicó que lo que pasó «me dolió, no me enojó».

«Yo para que me enoje sabés lo que me tienen que hacer… y no llegó a hacerme mucho todavía. Así que me dolió porque nunca me escuchó. Pero ya está, fue. Persiana baja, bajísima» señaló Valeria Lynch respecto del conflicto que la separa con Patricia Sosa.

Finalmente, Valeria Lynch fue picante y, entre risas, le dijo a Fernando Dente: «Que siga vendiendo entradas gracias a mua» sobre su distanciamiento con Patricia Sosa.

Por qué se pelearon Valeria Lynch y Patricia Sosa

La pelea entre Valeria Lynch y Patricia Sosa data de hace varios meses. Si bien ambas gozaron de una larga e intensa amistad, eso se desvaneció por completo en el último tiempo y los arrebatos en público dinamitaron la relación.

Sin embargo, no se sabe qué pasó entre Valeria Lynch y Patricia Sosa para detonar la amistad de años, pero fue tan fuerte que las convirtió en acérrimas enemigas con una fuerte exposición mediática.

Según contó Patricia Sosa, en época de pandemia, Valeria Lynch le habría cambiado la fecha de un streaming cuando no se podían llenar teatros ni auditorios por hacerla coincidir con una suya, lo que generó una baja de recaudación para los recitales de ambas.

De todas maneras, ese motivo no alcanzó a conformar a los fanáticos de las dos artistas, por lo que se sospecha que sucedió algo más que no es de público conocimiento.