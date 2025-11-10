Paula Robles habló sobre la crisis en la familia Tinelli y sorprendió con su reacción: “Hermoso”

En medio del escándalo que sacude al entorno de Marcelo Tinelli, Paula Robles rompió el silencio, aunque lo hizo a su manera. Los detalles en esta nota.

Paula Robles habló sobre la crisis en la familia Tinelli y sorprendió con su reacción

La bailarina Paula Robles, expareja de Marcelo Tinelli, fue interceptada por periodistas a la salida del teatro, donde se presenta con su obra “Ahora vos”, y su reacción al ser consultada por la situación familiar no pasó desapercibida.

El episodio ocurrió el pasado sábado, cuando Robles fue abordada por varios cronistas que esperaban su llegada para conocer su opinión sobre el delicado momento que atraviesan los Tinelli, tras la denuncia por amenazas de muerte que realizó su hija Juanita y la posterior confirmación de su distanciamiento de su padre y de su hermana Candelaria.

Cuando le preguntaron cómo estaba viviendo esta crisis familiar, Paula respondió con una ironía que descolocó a los presentes: “Hermoso”, dijo, esbozando una sonrisa breve antes de continuar su camino hacia el teatro.

Ante la insistencia de los noteros, la artista agregó escuetamente: “Juanita está bien. Con Marcelo se están comunicando”. Intentando dejar atrás las preguntas personales, Robles aprovechó para invitar a los periodistas a ver su espectáculo teatral.

Según contó, la obra aborda temas vinculados a la maternidad, las presencias y las ausencias, y dejó entrever que ese mensaje podría ser interpretado como una reflexión sobre su propia vida. “Vengan a ver la obra. No tengo nada que decir, la obra dice todo”, afirmó, marcando distancia del conflicto familiar.

Finalmente, ante una última pregunta sobre por qué prefería mantener el silencio, Paula fue clara y contundente: “Porque es mi manera. No tengo nada que decir”.

