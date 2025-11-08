Mica Tinelli publicó un mensaje con fuerte tono de enojo tras la denuncia de Juanita

El apellido Tinelli volvió a ocupar los titulares, esta vez por una reacción pública de Mica Tinelli, quien decidió expresarse en medio del conflicto familiar que atraviesan.

La empresaria subió una historia a su cuenta de Instagram con un mensaje breve pero contundente, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

“Mica Tinelli lanzó un fuerte mensaje en medio de la crisis familiar”

“Increíble lo sueltitos que están todos ahora. Ven a alguien en el piso y le siguen metiendo patadas sin parar. Son todos unos vivos bárbaros, eh. Qué bien”, escribió la hija mayor de Marcelo Tinelli, acompañando el texto con una selfie de gesto serio.

Aunque no mencionó nombres, sus palabras fueron interpretadas como una indirecta ante las críticas y comentarios mediáticos que surgieron tras la denuncia que su hermana Juanita Tinelli hizo por amenazas.

El posteo apareció horas después de que la noticia generara un gran revuelo, y muchos usuarios lo leyeron como una muestra de respaldo hacia su familia en un momento especialmente sensible.

En las últimas semanas, el clan Tinelli ha estado bajo la mirada pública por distintos motivos: los conflictos judiciales y económicos del conductor, el distanciamiento con Juanita y las repercusiones de las declaraciones cruzadas que circularon en los medios.

Por su parte, Mica, que suele mantener un perfil más enfocado en sus proyectos de moda y redes sociales, eligió esta vez hacer una catarsis emocional y dejar clara su postura frente a lo que considera una sobreexposición innecesaria.

Mientras tanto, Marcelo Tinelli intenta recomponer el vínculo con su hija menor, luego de que trascendiera la charla privada en la que Juana se habría disculpado con él y le explicó que atravesó un ataque de pánico.