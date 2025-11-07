Marcelo Tinelli y su mansión en Punta del Este para esquivar un embargo millonario

Marcelo Tinelli atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera profesional y personal, a los problemas judiciales y financieros que arrastra desde hace tiempo, ahora se suma la polémica por la venta de su emblemática casa en Punta del Este, una operación millonaria que, según distintas versiones, fue diseñada para evitar que sus acreedores embargaran el dinero obtenido.

El periodista Luis Bremer, en A la Tarde (América), reveló detalles de la maniobra que habría permitido al conductor vender su propiedad sin que los fondos fueran retenidos por la Justicia. “Es una casa que atravesó 25 años de la familia, es mucho más que un inmueble”, comenzó el comunicador, refiriéndose a Guanahani, la mansión ubicada en la exclusiva zona de La Boyita, en San Ignacio.

Una propiedad de lujo con historia

Se trata de una residencia de 5,2 hectáreas, con cinco edificios y nueve suites de lujo, cada una de unos 30 metros cuadrados, además de acceso privado a la playa.

La propiedad fue vendida a Tyler Lawton, un empresario estadounidense que habría pagado alrededor de 11 millones de dólares.

De acuerdo con Bremer, el pago se realizó de una forma particular: “Acreditó una cantidad de dinero en cuentas de Uruguay, en una cuenta en Suiza, y según dicen, esto lo tengo confirmado, un monto mucho menor en una cuenta en República Dominicana”.

Esta distribución de fondos, según el periodista, habría sido parte del mecanismo utilizado por Tinelli para evitar que el dinero fuera embargado por sus acreedores.

La propiedad estaba puesta como garantía de un préstamo de alrededor de 12 millones de dólares que el empresario Gustavo Scaglione, actual dueño del Grupo Televisión Litoral (Canal 3 Rosario y Radio 2), le habría otorgado a Tinelli.

De esta manera, el conductor habría utilizado el inmueble para cubrir parte de esa deuda, sin que el dinero ingresara directamente a sus cuentas personales.

Allí pasaron veranos inolvidables junto a sus hijos y amigos, y también se grabaron varios programas y especiales televisivos.

Deudas, juicios y un futuro incierto

Según contó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América), la propiedad fue vendida “hace casi dos años en 12 millones de dólares” y el conductor se despidió del lugar grabando las últimas escenas del reality del clan Tinelli.

“No está tan embargado como se dice. Vendió la casa en cuotas, con la condición de que el último verano se despedían grabando el reality”, explicó Latorre.

Sin embargo, reconoció que los últimos años no fueron fáciles para él en lo económico: “Evidentemente Marcelo empezó a hacer muy malos negocios. Cerró La Flia (su productora) y tuvo 20 mil quilombos”.

El periodista y empresario enfrenta múltiples frentes judiciales vinculados a deudas impositivas, embargos y conflictos comerciales. Los montos, según distintas fuentes, superarían los 30 millones de dólares, aunque su entorno relativiza la cifra.

Mientras tanto, Yanina Latorre fue tajante en su análisis: “Marcelo es un gran conductor, pero un pésimo empresario”. La panelista aseguró que los problemas financieros de Tinelli tienen su origen en múltiples malas decisiones económicas y en la caída de los ingresos de su productora durante los últimos años.

La venta de la mansión de La Boyita dejó al descubierto las maniobras financieras que el empresario habría implementado para esquivar embargos y conservar liquidez en medio de una etapa de tensión económica y familiar.