Pedro Pascal protagoniza la segunda temporada de esta exitosa serie de Max: mirá el trailer

«The Last of Us», el éxito de MAX que protagoniza Pedro Pascal, tendrá una segunda entrega y este domingo la plataforma lanzó su primer adelanto, replicado en redes sociales por sus protagonistas. Conocé los detalles de la entrega, acá.

La serie apocalíptica, basada en un videojuego y protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal, tendrá pronto nuevos episodios. Así lo informaron desde MAX, con un breve video de apenas 30 segundos publicado en X, donde se confirmó que la segunda temporada de “The Last of Us” llegará oficialmente en 2025, aún sin un día en concreto definido.

I saved her.



A sneak peek of Season 2 of the @HBO Original Series #TheLastOfUs, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/PQljcvlOsx