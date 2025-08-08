Durante la madrugada de este viernes «El Pity Álvarez» apareció en redes sociales con un importante anuncio: no solo volverá a los escenarios sino que presentará un nuevo disco titulado «Basado en hechos reales». El músico comunicó la noticia con su particular impronta a través de su cuenta de Instagram y generó revuelo entre los fanáticos que ya esperan la venta de entradas para este show que sin dudas, será histórico.

Pity Álvarez anunció su regreso a los escenarios con un show en el Estadio Vélez

Este viernes el rock nacional se desayunó una gran noticia: el Pity Álvarez vuelve a la música con un disco nuevo y un show en Vélez Sarsfield. La noticia fue dada por el propio Pity a través de sus redes sociales y rápidamente generó repercusiones.

El anuncio llegó en un video publicado en su Instagram @pityalavarezok, donde además aprovechó para agradecer a sus seguidores y confirmó que antes del recital en Vélez, verá la luz su nuevo disco «Basado en hechos reales»

El mensaje fue grabado de madrugada, bajo una luz tenue y con la impronta que caracteriza a Álvarez: «Quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram, por acá vamos a dar todas las noticias oficiales. Segundo, quiero agradecerles a todos los que tienen páginas de nosotros -en referencia a Intoxicados y Viejas Locas- y tengo dos noticias muy lindas para dar«

Y continuó: “Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el estadio Vélez, y que antes de eso vamos a grabar. Ya lo tenemos grabado. Estamos terminando el video. Bueno, esas son las noticias, que vamos a estar el 5 de diciembre en Vélez y que antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten, ¿sí? Por ahora les cuento esto. Muchas gracias por el aguante”.

El artista regresa a la música luego de una larga ausencia marcada por problemas de salud mental y judiciales. Este año, durante la pasada edición de Quilmes Rock 2025, Pity había hecho una fugaz aparición con un mensaje grabado y mostró su emoción por el festival, mientras fantaseaba con su deseo de volver a los escenarios. En ese momento, el músico advirtió a sus seguidores que iban a tener que «esperar un poquito más«.

Durante el tiempo que estuvo alejado de los medios y los escenarios Álvarez siguió relacionándose con el mundo de la música desde otro lugar. Una de las participaciones que generó repercusión fue cuando grabó cuatro canciones para el documental «Tangos Bajos» de Daniel Melingo y Julieta Laso.

Aunque todavía no hay información sobre la venta de entradas o si el músico se presentará con Viejas Locas, Intoxicados o en formato solista, los mensajes que celebran esta vuelta, y también los que expresan preocupación por su salud, ya circulan en las redes sociales.