Pablo Lescano se expresó en las redes tras los graves incidentes en el show de Damas Gratis en Colombia

Este jueves se conoció la triste noticia del fallecimiento de una persona en la previa de un recital de Damas Gratis en Colombia. Además, la batalla campal tuvo como resultado cinco heridos.

El suceso se dio en el Movistar Arena de Bogotá, en lo que era el cierre de la gira por el país de la banda argentina. Las autoridades del recinto decidieron suspender el show tras los graves incidentes.

Esta mañana, Pablo Lescano, líder del grupo de cumbia, se expresó en su Instagram a través de una historia «Chau Bogotá Colombia me rompiste el corazón muy triste por todo lo sucedido«.

La historia que subió Pablo Lescano.

En la historia que publicó, se pueden ver mensajes de seguidores de la banda, que se lamentaron y le pidieron disculpan al artista: «Era un sueño poder verte a ti y a tu banda», «Quedamos con las ganas de vivir ese concierto».

Por el momento, no se sabe si el recital se realizará más adelante, ya que la banda seguirá con su gira internacional. Las autoridades del Movistar Arena no especificaron los pasos a seguir: «Mantendremos enterado a los espectadores por medio de los canales oficiales».

Este miércoles se suspendió un show en Colombia de Damas Gratis por una batalla campal que dejó un saldo trágico: un fallecido y al menos cinco personas resultaron heridas por armas blancas.

Luego del lamentable suceso, Carlos Fernando Galán, alcalde de la ciudad, confirmó la muerte. Además, menciono que, «según la información preliminar, habría sido atropellado» en las afueras del estadio. A su vez, el mandatario indicó que se reunirá con los promotores del show «para establecer las responsabilidades».

Las autoridades del Movistar Arena publicaron un comunicado explicando las decisiones tomadas: «La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir«.