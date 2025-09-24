Polémica en el bar: se bajó Marina Calabró y ya tiene reemplazo

El duro arranque de “Polémica en el bar”, con la conducción de Mariano Iúdica, ya tiene su primera baja de su larga lista de panelistas. Se trata de la periodista Marina Calabró, quien no quedó conforme con el cambio de horario y dio un paso al costado del proyecto.

Marina Calabró renunció a Polémica en el Bar y será reemplazada por Silvina Escudero

La periodista Sofía Ubeda reveló el nombre de quien sería la encargada de reemplazar a la conductora: la modelo Silvina Escudero.

A través de un tuit en X, Ubeda mencionó que fue Escudero quien le confirmó su presencia en el programa, pero por cuestiones médicas no pudo asistir la noche del martes: “Silvina Escudero estará en el lugar de Marina Calabró en Polémica en el Bar a partir de la semana que viene. ‘Sabes q no me recupere para hoy, estoy mega engripada así q voy la semana q viene’, me contestó la modelo. A partir del lunes se incorporará al panel”.

Por su parte, Silvina posteó una historia en su cuenta de Instagram adelantando que en los proximos días se reincorporara al nuevo ciclo de América TV: «Detesto estar en reposo, hablo bajito porque me pica la garganta. Hoy tenía que ir a Polémica en el bar… Estoy con nebulizaciones, caramelos y te con miel».