Polémica en Gran Hermano: Anna Chiara visitó la casa entre rumores de reemplazar a su madre

Gran Hermano: Generación dorada inauguró el primer “Congelados” de la temporada, con nada más y nada menos que Anna Chiara, hija de Andrea del Boca. La joven ingresó para retirar las pertenencias de su madre y conocer la casa por sí misma, en medio de los rumores de que ingresaría al reality en lugar de ella.

La influencer irrumpió en la casa del supremo con “Tonta, pobre tonta”, uno de los temas más recordados de Andrea de fondo, lo que hizo que su entrada tenga un valor sentimental aún mayor.

“Qué lindo tema, me suena”, dijo mientras caminaba por la pasarela del patio.

Un ingreso con música icónica y un fuerte mensaje para los jugadores

En un intento de descolocar a los jugadores con su presencia, la joven se acercó a Manuel Ibero y le hizo saber que en ella tenía una aliada, reforzando el apoyo que le da desde fuera de la casa.

“Me voy a presentar, me llamo Anna. Están re lindos, qué linda casa, ¿me quedo acá o qué onda? Uf, qué energía, acá Pincoya hay que hacer una limpieza”, exclamó mientras recorría uno por uno los rincones de la casa.

Antes de retirarse, dejó un mensaje final que dejó a los hermanitos pensando: “Hay Del Boca para rato y que esta visita sea un símbolo de la fortaleza que tenemos”, dijo a los gritos. “Y a los perritos falderos, que sigan ladrando, que al que se porta mal no le dan el premio, ni tampoco el cariño de la gente… YIPIO A LA FINAL”, exclamó antes de cruzar la puerta.

De esta forma, Anna Chiara marcó a sus favoritos dentro de la casa, basada en la experiencia que tuvo su madre durante su paso por el reality.

Su entrada ocurre al mismo tiempo que los analistas y programas de espectáculos especulan con que ella sería el reemplazo oficial de Andrea del Boca dentro de la competencia tras su salida oficial, producto de un accidente donde se lastimo la cara.