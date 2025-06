Polémica en Olga por burlas a Cristina Kirchner: hubo protesta en vivo

Un grupo de personas se manifestó en la puerta del streaming Olga ubicado en Palermo Hollywood luego de que dos conductores celebraron el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión.

Conductores de Olga celebraron la condena a CFK y generaron repudio en la calle

Durante la última emisión del programa “Tapados de laburo”, el conductor Franco “Mortedor” propuso: «Opinemos de Cristina Fernández de Kirchner que la metieron presa, fuerte el aplauso«. Ante esto fue seguido por su par Santiago «Santutu” Rodríguez Zahn.

El accionar no tuvo repercusión en los demás panelistas: Nacho Elizalde, Evelyn Botto, Paula Chaves y Luli González se quedaron quietos en sus lugares. Finalmente Germán Usinger, más conocido como Unicornio, aclaró que no iba a ser parte de esa celebración: «Yo me bajé, no aplaudí».

Por su parte, Santutxu le respondió: “Y si vos sos peroncho”. Este ida y vuelta generó un momento incómodo con divisiones políticas y dio lugar a que aparecieran pinturas en el vidrio del streaming en horas de la madrugada: “Santutu y Mordedor, no jodan más con CFK”.

Horas después, cerca de las 14, un grupo de militantes repudiaron el accionar en el mismo lugar bajo el cántico de “Olé olá, a donde vayan los iremos a buscar”. Las personas que abarcaban la esquina de Humboldt y Cabrera llevaron un megáfono y carteles alusivos.