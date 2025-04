Lizy Tagliani se defendió luego de la polémica protagonizada en Olga: «No se entendió»

Lizy Tagliani volvió a estar en medio de una polémica al protagonizar un escándalo en su programa en Olga. La conductora trató mal a uno de sus productores y desde la emisora decidieron cortar el fragmento en el programa completo que quedó en YouTube.

Lizy Tagliani habló de la polémica que protagonizó en Olga

“Siempre boludeamos así. Como yo no estoy pasando un buen momento, se ve que no se entendió”, se excusó Lizy Tagliani, en diálogo con Intrusos, luego del escándalo en Olga.

La conductora afirmó que con su equipo de trabajo sigue todo bien: “Entre nosotros está todo más que bien. Es por el estado que estoy pasando. En todos lados hacemos lo mismo”.

“Estoy tranquila. Dios quiera salga todo a la luz, ojalá. No voy a hablar de ese tema. Estoy muy tranquila, pero sigo muy triste y angustiada. Lo que más sufro es no poder ser yo, no poder hablar como siempre. Son temas muy difíciles”, se sinceró Tagliani, según Noticias Argentinas.

Lizy Tagliani y un incómodo momento en Olga

Todo comenzó cuando Lizy Tagliani, conductora de Olga, estaba cortando el pelo en vivo a sus compañeros y le recriminó a un productor por qué no la habían enfocado, como ya lo habían planificado en la reunión que habían tenido anteriormente.

«¿Para qué nos encontramos todos los días media hora, para charlar al pedo?» le dijo Lizy a uno de los productores. En el estudio todos quedaron paralizados ante esta situación, y su compañero Toto Kirzner trató de maquillar el incómodo momento con un chiste.