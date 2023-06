Polémica frase de Mónica Farro, tras la internación de Silvina Luna: «Estoy feliz con lo que me hizo Aníbal Lotocki»

La modelo Mónica Farro aseguró que está «feliz» con la cirugía que en su momento le practicó el médico Aníbal Lotocki. Las polémicas declaraciones llegaron luego de la internación de Silvina Luna, paciente del médico que la operó en 2011.

«A Silvina la vi, estuve con ella en El Hotel de los Famosos, la vi sufrir… siempre me tildaron como ‘la defensora de’ y siempre dije que no puedo hablar mal porque mi experiencia personal fue buena. Lo que haya pasado con otras personas es horrible y para eso está la Justicia para juzgar a alguien. No estoy yo para juzgar a alguien», dijo Farro a LAM.

«Todos los cuerpos son diferentes, pero lo último que me hice fue hace tres o cuatro años que fue un cambio de prótesis y estoy feliz con lo que me hizo Lotocki«, sentenció la vedette.

«Sacando a Aníbal, hay un montón de cirujanos que se le murieron pacientes, que han hecho cualquier cag…, porque yo he visto cosas horribles de otros cirujanos. Se le da a Aníbal porque tuvo la desgracia de ser más mediático«, señaló Mónica Farro, y agregó: «Me encantaría que si realmente es culpable se le dé con la pena máxima que se le tenga que dar».

«He escuchado a varias que están mal y me dan con un caño a mí. No tengo empatía con los que me dan con un caño. Silvina nunca me atacó con nada, hablamos en El Hotel sobre su salud. La vi llena de moretones, cuando se sentía mal, como cambió estéticamente y como ser humano me amarga«, cerró.

La modelo Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva con respirador. En el último tiempo cursó distintos problemas de salud tras una mala praxis de una cirugía estética realizada por Aníbal Lotocki.

Silvina Luna presentó una leve mejoría

Silvina Luna presentó una leve mejoría en su grave cuadro de salud. Se mantiene internada en terapia intensiva hace más de diez días. Según indicó la periodista Mercedes Ninci, la modelo habría reaccionado bien a la quita del respirador.

Silvina Luna permanecía bajo los efectos de la sedación y con ayuda de respiración mecánica, lo cual era clave para determinar cómo avanzaba su cuadro de salud.

Si bien la información sobre el estado de salud de Silvina Luna fue confirmado por Ninci y otros periodistas, aún falta que la situación sea ratificada por su hermano Ezequiel y sus amistades, que la acompañan en medio de la internación.