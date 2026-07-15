La frase emblemática que une a los hinchas en el nuevo spot de la AFA para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encendió las plataformas virtuales, al presentar su nueva campaña audiovisual de soporte de cara a los compromisos definitorios del Mundial 2026. Lejos de recurrir a discursos estructurados, la pieza publicitaria se apoya en una icónica frase popular que históricamente habitó el cancionero de los tablones locales y que ahora se resignifica como el lema oficial de la delegación.

El video apostó a amalgamar el sentimiento de los aficionados en las tribunas con el esfuerzo de los futbolistas, que defienden la corona de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Mira el emocionante video, acá.

Selección Argentina: el origen y significado de la frase popular elegida por la AFA para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino adoptó una de las máximas expresiones de lealtad de los cantitos de cancha de nuestro país, para transformarla en el hilo conductor de su narrativa motivacional para acompañar a la Selección Argentina este miércoles.

Esta frase, arraigada en la cultura popular argentina y cantada por generaciones de hinchas en estadios de todo el territorio nacional, funciona como un juramento de fidelidad incondicional que acompaña a la Selección Argentina en las buenas y en las malas, y que apunta al sentimiento nacional por Malvinas.

Al dotar a esta expresión tradicional de un marco cinematográfico de alta producción, la AFA conectó de forma directa con la fibra emocional del hincha promedio.

La campaña visual intercala registros cotidianos de trabajadores, familias y grupos de amigos de diversos puntos de la geografía nacional —incluyendo postales de la Patagonia— con las imágenes de la intimidad del plantel de la Selección Argentina liderado por Lionel Scaloni en el vestuario, consolidando la idea de que el equipo en cancha es el reflejo directo de un sentimiento colectivo inquebrantable en este Mundial 2026.

Selección Argentina: la reacción en las redes sociales y el impacto de los videos motivacionales de la AFA

La estrategia comunicacional de la entidad de la calle Viamonte generó una ola de repercusiones de carácter inmediato en entornos interactivos como X (antes Twitter), Instagram y TikTok.

Los usuarios destacaron la capacidad del spot para sintetizar el «sentir argentino» en apenas unos segundos de metraje, convirtiendo al lema oficial de las canchas en un sello para personalizar fotos, perfiles y estados virtuales durante los días previos al gran choque de semifinales contra Inglaterra.

Mientras el plantel de la Selección Argentina concentra sus esfuerzos físicos y tácticos para alcanzar la final del Mundial 2026, los hinchas ya tienen su nueva bandera discursiva, confirmando que la mística de la Scaloneta se alimenta tanto del talento sobre el césped como del infinito cancionero que brota del alma de su gente.