Rating: cuál fue el partido más visto de la Selección argentina en el Mundial 2026

El avance de la Selección argentina en el Mundial 2026 no solo mantiene en vilo a millones de hinchas en los estadios de Estados Unidos, sino que también se refleja en los niveles de audiencia de la televisión argentina.

El reciente y sufrido triunfo frente a Suiza volvió a impulsar el rating y confirmó una tendencia que crece a medida que el equipo de Lionel Scaloni avanza en la fase eliminatoria, según datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, el comportamiento de la audiencia en esta Copa del Mundo presenta una particularidad: el partido más visto de la Selección no fue el de cuartos de final ante Suiza ni el debut del certamen, sino otro encuentro que sorprendió por su convocatoria.

Cuál fue el partido de Argentina más visto del Mundial 2026

Contra todos los pronósticos, el encuentro que registró el mayor nivel de audiencia fue el cruce de octavos de final frente a Cabo Verde.

Ese partido alcanzó 57,9 puntos de rating, convirtiéndose hasta el momento en la transmisión más vista de la Scaloneta en el Mundial 2026.

Ranking de audiencia de los partidos de Argentina

Argentina vs. Cabo Verde: 57,9 puntos.

57,9 puntos. Argentina vs. Suiza: 56,1 puntos.

56,1 puntos. Argentina vs. Argelia: 53,8 puntos.

53,8 puntos. Argentina vs. Egipto: 52,9 puntos.

52,9 puntos. Argentina vs. Austria: 52 puntos.

52 puntos. Argentina vs. Jordania: 49,2 puntos.

Por qué el partido ante Suiza no logró el récord

Aunque el encuentro frente a Suiza se jugó un sábado por la noche, una franja con alto encendido televisivo, no consiguió superar el récord alcanzado frente a Cabo Verde.

Una de las principales explicaciones es que ese partido marcó el inicio de la fase de eliminación directa, una instancia que históricamente genera un fuerte crecimiento en el interés del público.

En cambio, el duelo frente a Egipto, disputado un martes al mediodía, fue el que registró la mayor baja de audiencia dentro de los cruces eliminatorios.

Cómo se distribuyó el rating entre los canales

La mayor parte de la audiencia eligió seguir el partido por Telefe, que concentró 33,4 puntos de rating.

El resto del público se repartió entre las distintas señales que transmitieron el encuentro:

Telefe: 33,4 puntos.

33,4 puntos. TyC Sports: 16,5 puntos.

16,5 puntos. TV Pública: 4,6 puntos.

4,6 puntos. DSports: 1,6 puntos.

Cabe aclarar que estos datos corresponden únicamente a la televisión tradicional y no contemplan a quienes siguieron el partido a través de plataformas de streaming.

¿La semifinal con Inglaterra romperá el récord de audiencia?

Con la Selección argentina instalada entre los cuatro mejores equipos del torneo, todas las expectativas están puestas ahora en la semifinal frente a Inglaterra, un partido que promete convertirse en uno de los eventos televisivos más importantes del año.

Los antecedentes juegan a favor de esa posibilidad. En Qatar 2022, el rating fue creciendo a medida que avanzó el certamen: 56,9 puntos en octavos de final, 60,4 en cuartos y 61,5 en semifinales.

Ahora, la gran incógnita es si el clásico ante Inglaterra logrará superar los 57,9 puntos obtenidos frente a Cabo Verde y convertirse en el partido más visto de la Selección argentina en el Mundial 2026. Un duelo con historia, sabor a final anticipada y millones de argentinos pendientes del televisor alimentan la expectativa de un nuevo récord.