Por primera vez habló la mamá de Mariano Caprarola: qué dijo de Aníbal Lotocki

Por primera vez habló María Luisa Jack, la madre de Mariano Caprarola, el mediático que falleció en agosto de 2023 con tan solo 49 años luego de padecer distintos problemas de salud y denunciar públicamente a Anibal Lotocki.

Qué dijo la madre de Mariana Caprarola

“Lo de Mariano fue una cosa así insólita que yo jamás me iba a imaginar, eso es lo que me cuesta asimilar. Si hubiera sido al revés, que yo me hubiera ido antes que él, no sé si Mariano hubiera aguantado”, le dijo María Luisa Jack, la madre de Mariano Caprarola a Revista Gente. Un fragmento del testimonio fue compartido por Socios del Espectáculo, el programa de El Trece.

«La fui pasando mal pero creo que se me tiene que pasar”, dijo a corazón abierto la mujer de 92 años, al hablar de la muerte del panelista de La Jaula de la Moda.

La presunta amistad entre Mariano Caprarola y Aníbal Lotocki

En otro tramo de la charla, María Luisa- madre de Mariano Caprarola fallecido en 2023- se refirió a las declaraciones de María José Favarón, pareja del polémico cirujano Aníbal Lotocki, que en su momento había asegurado que Caprarola tenía operaciones previas a su complicación de salud. «Mariano no estaba operado por nadie antes que por el marido de ella», aseguró.

En ese sentido, la mamá del especialista en moda confió que Mariano no era amigo de Lotocki. «Que Dios haga justicia y lo castigue como tiene que castigar, porque le hizo mucho daño a mucha gente. Mariano llevó a muchas amigas a verlo a Lotocki, todas conocidas. Y a todas les hizo el mismo procedimiento que le hizo a él. Todas están en las mismas condiciones», recordó angustiada la mujer.

Por estos días Mariano Caprarola hubiera cumplido 50 años y en el programa La Jaula de la Moda de Ciudad Magazine- donde Mariano fue panelista- lo recordaron con mucho afecto, en un cierre a pura emoción.