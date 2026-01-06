Gala inesperada en MasterChef Celebrity: quién fue el último eliminado en Telefe

Tras dos semanas sin galas de miércoles, Telefe tuvo este lunes su gala de eliminación de MasterChef Celebrity, que tuvo una despedida inesperada.

La clásica gala de eliminación fue suspendida el pasado miércoles por coincidir con Nochebuena, por lo que la última salida había sido el lunes pasado, cuando Momi Giardina dejó el reality.

Telefe retomó MasterChef Celebrity y una eliminación sorprendió a todos

Luego del parate, este domingo fue el turno de la última chance, en la Chino Leunis logró subirse al balcón, y este lunes se volvieron a encenderse las hornallas del reality culinario que conduce Wanda Nara para conocer al nuevo eliminado.

Los concursantes en peligro eran Marixa Balli, Ian Lucas, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Sofi Martínez, Evangelina Anderson, Turco Husaín y Sofía Gonet.

Luego de lo que fue una competencia con mucha tensión, la definición fue entre Ian Lucas, Miguel Ángel Rodríguez y Sofi Martínez. Finalmente, la periodista deportiva resultó eliminada.

