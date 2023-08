Wanda Nara mostró una fuerte imagen de su tratamiento, en Turquía

Después de los rumores vinculados a su salud, Wanda Nara mostró en las últimas horas cómo es el tratamiento que afronta en Estambul, Turquía, para recuperarse de un supuesto cuadro de leucemia, según las informaciones que circularon a su alrededor.

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara mostró una fuerte imagen donde se observa que una mujer la atiende, en lo que parece ser un instante de su tratamiento médico, aunque la empresaria decidió no brindar mayores detalles.

El momento fue compartido en una foto, ante la consulta de una seguidora de Wanda Nara. «Estás mejor de salud?? Desde Argentina. Te quiero, cuidate!!!» le puso una de sus fans en un sticker de preguntas, que ella misma habilitó.

«Sí, siguiendo los tratamientos. De a poco y con el amor de todos los que me aman» publicó Wanda Nara, acompañando el mensaje con un corazón.

Si bien Wanda Nara había decidido realizarse su tratamiento de salud en Argentina, según ella misma contó en una entrevista exclusiva a Telefe, por el momento lo inició en Turquía, donde se encuentra acompañada por su marido, Mauro Icardi, y sus hijos.

La tajante decisión que tomó Wanda Nara sobre su papá, Andrés Nara

Wanda Nara decidió ponerle un «bozal legal» a su padre Andrés y su pareja Alicia Barbasola, luego de que ambos pusieran en duda su estado de salud. Kennys Palacios, estilista y mejor amigo de Wanda se lo confirmó a Ángel de Brito, el conductor de LAM, el programa de América TV.

Palacios también comentó que recibió mensajes de la novia de Andrés donde lo amenazaba con divulgar un falso chat en el que hablaba de Wanda. “No se merece mi opinión. Salió a hablar y opinar que, supuestamente, tenía una charla mía diciendo que algo era mentira (sobre la salud de Wanda). Creo que con eso no se juega”, dijo el estilista sobre Alicia Barbasola.

“Chistes que no sé maquillar, peinar… esas boludeces las acepto, pero creo que tiene un límite. Está perfecto que Wanda le haya puesto una cautelar para que no hable. No puede hablar de Wanda, ni ella ni Andrés. Después de lo que pasó este último tiempo, no hay forma de reconciliarlos”, sentenció el amigo de la exconductora de MasterChef.