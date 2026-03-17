Argentina confirmó su retiro de la Organización Mundial de la Salud: «Hoy se hace efectivo», afirmó Pablo Quirno

El canciller, Pablo Quirno, anunció mediante un posteo en redes sociales que Argentina oficialmente quedó fuera de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El retiro llega un años después de que la administración de Javier Milei presentara la «notificación formal» al organismo para expresar su deseo de retirarse.

«Hoy se hace efectivo», el comunicado de Pablo Quirno para anunciar la salida del OMS

«Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país», escribió en su cuenta de X el canciller argentino.

La Argentina comunicó esta medida a través de una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025.

«De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación», escribió el mandatario. De igual manera es necesario destacar que Argentina aún forma parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El retiro voluntario de la OMS implica que el país dejaría de participar en los programas, fondos y foros técnicos que son coordinados por la organización. Quirno adelantó que el Gobierno buscará acuerdos bilaterales y reforzar mecanismos propios para la vigilancia epidemiológica y la cooperación internacional: «Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias», agregó sobre el final de su publicación.

Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país.



La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 17, 2026

La determinación anunciada también llega en un contexto donde el Gobierno ha mostrado una serie de desacuerdos respecto a las políticas sanitarias, particularmente en temas de pandemia y control de medicamentos. La administración libertaria sostiene que la OMS ha adoptado posturas que no representan los intereses de los países miembros de América Latina.

Con información de Infobae