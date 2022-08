Por qué Moria Casán estuvo presente en la asunción de Sergio Massa

La asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, este miércoles por la tarde, dejó varias perlitas que se volvieron virales. Una de ellas fue la presencia de Moria Casán en el Museo del Bicentenario.

La vedette se presentó en Casa Rosada con un barbijo de la bandera argentina, lo cual develó el misterio que ella misma había creado alrededor de su presencia: había anticipado que asistiría con «la bandera en sus labios», en una entrevista para «Argenzuela» de C5N.

«Ustedes saben que tengo mucha capacidad de oratoria y por eso me puse la bandera argentina en la boca. Me parece que eso lo dice todo«, comentó la estrella argentina.

Agregó, además, que le desea «fuerza, energía, detox, resiliencia» a la gestión de Massa. «Para adelante», concluyó.

Previamente, cuando se conoció la designación, la «One» había tuiteado que «Aguante Sergio Massa, ¡tenés espalda, cintura y cabeza para lograr lo que te propongas! Enhorabuena todo lo que ocurra para que nuestra amada Argentina siga adelante»

Moria Casán asistió a la jura del nuevo ministro porque, desde hace algunos meses, es pareja de «Pato» Galmarini, padre de la esposa de Sergio y titular de Aysa, Malena.

Si bien ambos se conocieron hace treinta años atrás, en el ciclo «A la cama con Moria», ambos no se habían reencontrado nunca después de esa entrevista. La campaña presidencial de Alberto Fernández los unió y se fueron consolidando como más que amigos, con el correr de la semana.

“Es una mina dulce, piola, inteligente”, la piropea él. “Lo más sexy que me puede dar el Pato, es su entusiasmo, su luminosidad y su fervor por sus ideas. No es un hombre catastrófico. Transmite ante tanta fragmentación, es su compromiso con su ideología, con sus ideas, su militancia, siempre muy amiguero, que estar con sus amigos. Esas cosas de él me encantan», lo elogia ella.