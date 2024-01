Por qué Noelia Marzol explotó contra Flor Vigna en el Bailando: «Se lo dije en la cara»

Flor Vigna y Noelia Marzol protagonizaron un escándalo en la pista del Bailando. La actual jurado tuvo un comentario que no le gustó a la participante y ella se lo hizo saber.

De esta manera, en Intrusos, Marzol contó que el comentario de Vigna la incomodó pero detalló que pudieron conversar lo sucedido en los pasillos del estudio.

«Nos quedamos hasta muy tarde haciendo las fotos para las semifinales y en un momento nos quedamos en el pasillo Lourdes, Flor y yo. Le dije personalmente que en el último programa estaban mi marido y mis hijos y los puso en una situación incómoda a ellos, que me había molestado», contó Noelia.

Flor Vigna había estrenado «Picaflor», su nuevo tema musical con picantes indirectas a su exnovio Nico Occhiato.

En ese contexto la jurado del Bailando habló del lanzamiento musical y expuso sorpresivamente a Noelia Marzol con un comentario incómodo frente a su marido. “Con Noe hemos compartido un picaflor. Pero ahora ella es una mujer hermosa, casada, y que tiene muchos códigos”, había disparado Flor.

Por qué Noelia Marzol cruzó a Flor Vigna

«Con todas las personas que estuve no tengo nada que decir feo. Reflotar todo eso me pareció que estaba de más en ese contexto que estaba mi hijo y mi marido», reflexionó Noelia Marzol, al hablar del comentario de Flor Vigna.

«Me dejó desconcertada porque no sabía de lo que estaba hablando. Hablar de relaciones pasadas me parece que está de más», continuó.

«Me parece injusto por mi marido y mi familia. Flor hace sus canciones en base a sus ex, yo no lo propongo eso, promociona sus temas de esta manera«, añadió Noe.

«Flor me escribió- continuó Marzol- y yo le dije que no me gustó el contexto donde dijo las cosas, se lo dije en vivo, por mensaje y en la cara. Juro por mis hijos que no tengo idea de lo que habla Flor».