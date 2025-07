Pedro Pascal interpreta a Joel en "The Last of Us".-

Ya se anunciaron las nominaciones a los premios Emmy 2025, y uno de los grandes nominados en esta nueva entrega es Pedro Pascal. El actor compite en la terna como «Mejor actor de drama», por su trabajo en la serie de «The Last of Us«.

Además, la serie de HBO Max, basada en el videojuego homónimo, compite en otras dos categorías. Te contamos los detalles.

Pedro Pascal brilla de nuevo con una nominación a los Emmy 2025 por «The Last of Us»

El actor del momento, Pedro Pascal, está nominado como «Mejor actor en drama» por su trabajo interpretando al personaje de Joel en la serie de HBO Max basada en el videojuego homónimo. Esta nominación es la cuarta del actor en los premios Emmy, que reconocen lo mejor de la televisión.

Pascal fue nominado anteriormente por el debut de su personaje en 2023, por su participación en «Saturday Night Live» y por narrar la serie documental «Patagonia: Life on the Edge of the World«.

De qué se trata «The Last of Us», la serie que protagoniza Pedro Pascal

Basada en el videojuego «The Last of Us«, la primera temporada de la serie nos presenta a Joel (interpretado por Pedro Pascal) y a la joven Ellie (interpretada por Bella Ramsey). Ambos inician un recorrido juntos sin tener vínculos familiares. Joel y Ellie forjan un estrecho vínculo por un Estados Unidos destruido, mientras se enfrentan a todo tipo de asesinos y despiadadas criaturas.

La segunda entrega de «The Last of Us» toma como base el segundo videojuego, que transcurre cinco años después de los eventos de la primera entrega e indaga en cómo ha afectado todo lo sucedido a Joel y Ellie.

Allí un inesperado incidente llevará a que Ellie, que acaba de iniciar una relación romántica con Dina, inicie una cruzada en busca de venganza, pues la secuela del videojuego es aún más violenta y visceral que la primera entrega. Además, un nuevo personaje llamado Abby tiene un peso fundamental en la historia, hasta el punto de que buena parte del videojuego se centra en ella.

Emmy 2025: con quiénes compite Pedro Pascal y todas las nominaciones que tiene «The Last of Us»

La ceremonia de los Emmy 2025 se celebrará el 14 de septiembre de 2025 en el Peacock Theater de Los Ángeles, transmitida por CBS y disponible en Paramount+. A continuación, el detalle de la categoría donde compite Pedro Pascal y todas las nominaciones que tiene «The Last of Us«.

Mejor actor de una serie de drama:

Sterling K. Brown, «Paradise»

Gary Oldman, «Slow Horses»

Pedro Pascal , « The Last of Us »

Adam Scott, «Severance»

Noah Wyle, «The Pitt»

Mejor actriz de una serie de drama:

Kathy Bates, «Matlock»

Sharon Horgan, «Bad Sisters»

Britt Lower, «Severance»

Bella Ramsey , « The Last of Us »

Keri Russell, «The Diplomat»

Mejor serie dramática: