Por qué Viviana Canosa ya no hablará de la denuncia por trata: «Mi palabra tiene valor»

Bajo el nombre de “El país de la impunidad”, la periodista Viviana Canosa realizó su última editorial sobre su denuncia por trata de personas por pedido del gerente artístico de El Trece, según ella misma dio a entender, aunque sostuvo que no dejará de hablar por “miedo a Adrián Suar”.

Viviana Canosa dijo que ya no hablará de la denuncia por trata

Según Noticias Argentinas, durante toda la explicación, Viviana Canosa se mostró amable y agradecida a Suar, aunque se dejaba entrever las bajadas de línea que había dispuesto el directivo: “Chueco te quiero mucho, hablamos mucho. Gracias por tu contención y por todo”.

“Estoy muy agradecida a vos por escucharme porque él sabe que soy una apasionada de la vida. Tengo sangre en las venas y me involucro con cuestiones que no me corresponden. Me interesa la trata de personas y el abuso de los niños”, continuó.

En esta línea, Viviana reveló: “Con El Chueco nos conocemos hace muchos años, él me puede decir lo que quiera y yo a él. Vamos a tratar, entre los dos, de hacer el mejor programa. Trabajo para vos y soy feliz en este canal”.

En cuanto a su conflicto con Mariana Fabianni y otros colegas, Viviana sostuvo: “No me interesa la guerra de canales. Le conté a Adrián -Suar- que me decían cosas feas por denunciar y pregunté por qué no podía responder. Tenés razón Chueco, no le puedo contestar a cada persona que habla de mí porque se me están colgando, por el tema que estoy tocando”.

Con un tono sensato y post reunión con su jefe, Canosa explicó: “No le voy a dar más show mediático a ningún canal, ni siquiera a este porque creo que a ninguno de ustedes les importa la trata de personas. Le di mi palabra a Suar y mi palabra tiene valor. Nadie me va a enfrentar a él porque lo quiero mucho”.

“Chueco, gracias por quererme porque nos conocemos hace años, no te voy a defraudar. Sí, sé que algo no lo puedo hacer (…). Adrián me dijo que quiere que me quede, que disfrute, que sonría más y me enoje menos”.

“No voy a hablar más de ninguna persona que hable de mí sobre esta causa. No porque le tenga miedo a Suar, sino porque tengo cosas hermosas en mi vida y un programa de televisión, no me cambia la vida. A partir de ahora no le voy a contestar más a ningún conductor o panelista que me quiera ensuciar porque entendí bien lo que me dijo El Chueco”, concluyó.