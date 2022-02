Premios Oscar: se puede votar por Twitter la película favorita de 2021

Este año la ceremonia de los Premios Oscar, por primera vez, permitirá al público elegir su película favorita. Se trata de una categoría de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE.UU.

Desde hoy, ya se puede participar votando por el film favorito con un tuit mencionando el título más el s hashtags, #OscarsFanFavorite.

Desde la Academia, explicaron que los participantes podrán votar hasta 20 veces por día por cualquier película, sin importar si está o no nominada en la entrega de este año. Los votos también pueden registrarse en la página web de la Academia.

Detallaron que se cerrará el 3 de marzo y que todos los que eligieron su película favorita, entrarán en un concurso en donde tres personas podrán ganar un viaje todo pagado para la ceremonia.

“Estamos encantados de asociarnos con Twitter para ayudar a construir una audiencia digital comprometida y emocionada antes de la ceremonia de este año”, expresó Meryl Johnson, vicepresidente de marketing digital de la Academia.

Make movie history this year with #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment.



Head to https://t.co/HjaTjZfexf for more information. pic.twitter.com/GCPtespLqP