Curiosidades, sorpresas y decepciones en las nominaciones a los premios Oscar 2022

Noche de parejas

Jesse Plemons y Kirsten Dunst, pareja en «El poder del perro» y… en la vida real.

Conquistar una nominación al Óscar es siempre un honor para cualquier actor, pero ser nominado el mismo año que tu pareja debe ser mucho mejor.

La edición de este año premió a dos parejas.

Los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz disputarán las estatuillas a mejor actor y mejor actriz, respectivamente por «Being the Ricardos» y «Madres Paralelas». Es la cuarta nominación para ambos, que ya ganaron un Óscar cada uno.

«Estoy muy contento, especialmente por Penélope. Yo estoy muy contento por lo mío, pero lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo», dijo Bardem en Madrid después del anuncio.

Kirsten Dunst y Jesse Plemons, que son pareja en la vida real e interpretan a una pareja en la cinta «El poder del perro», conquistaron nominaciones en las categorías de reparto. Es la primera vez que ambos actores son nominados.

La lista de parejas famosas que conquistaron nominaciones al Óscar el mismo año incluye a Lynn Fontanne y Alfred Lunt, en 1932, Frank Sinatra y Ava Gardner, en 1954, Richard Burton y Elizabeth Taylor, en 1967, y Greta Gerwig y Noah Baumbach, en 2020.

Directores haciendo historia

El titán de Hollywood Steven Spielberg hizo historia en los Óscar este martes. «Amor sin barreras», que entró en la lista de mejor película, lo convirtió en el primer productor que conquista once nominaciones.

También se anotó una octava nominación como mejor director, colocándolo al lado del gran Billy Wilder, y atrás sólo de Martin Scorsese y William Wyler.

Jane Campion, con «El poder del perro», es la primera mujer en ser nominada dos veces a la categoría de mejor director, que disputó también hace 28 años con «La lección de piano».

Con su amplia trayectoria, Kenneth Branagh es la primera persona en ser nominada a siete categorías diferentes por la Academia.

El director de «Belfast» nunca ganó un Óscar, pero este año compite por mejor película, mejor director y mejor guión original, entre otras.

¿EGOT para Lin-Manuel Miranda?

Los nominados a la mejor canción original integran la crema y nata de la música, con sus poderosas composiciones.

Al conquistar este martes su segunda nominación al Óscar, el compositor del tema «Dos oruguitas» de la película de Disney «Encanto», Lin-Manuel Miranda, tiene una nueva oportunidad de alcanzar el codiciado estatus EGOT (Emmy, Grammy, Óscar, Tony).

Pero la competición es dura.

Las superestrellas Beyoncé («Rey Richard: una familia ganadora») y Billie Eilish («Sin tiempo para morir») están en la pelea también con sus primeras nominaciones, al igual que el veterano rockero Van Morrison («Belfast»).

Diane Warren, que nunca ha ganado un Óscar, llega a su 13ª nominación con el éxito «Somehow You Do», de la película «Four Good Days».

Villeneuve, afuera

Existe una regla general en los desaires de los Oscar que dice que no puedes simplemente decir que algo fue un desaire. Tienes que decir a quién deberían reemplazar y la categoría de dirección este año está llena de talento y mérito, incluyendo a Steven Spielberg por «West Side Story» («Amor sin barreras»), Paul Thomas Anderson por «Licorice Pizza», Ryusuke Hamaguchi por «Doraibu mai kâ» («Drive My Car»), Kenneth Branagh por «Belfast» y Jane Campion (la primera mujer postulada por segunda vez en la categoría) por «The Power of the Dog» («El poder del perro»). Definitivamente fue un año muy competitivo en el departamento de dirección y Denis Villeneuve, cuya «Dune» («Duna») fue la segunda película más nominada, simplemente no quedó en el cuadro final, aunque todavía puede celebrar sus nominaciones personales a guion adaptado y mejor película.

Kirsten Stewart es redimida

Ha sido todo un viaje para Kristen Stewart rumbo a su primera nominación al Oscar. Comenzó la temporada como la clara favorita por su retrato de la princesa Diana en «Spencer», del director chileno Pablo Larraín, pero luego se perdió algunas nominaciones importantes, incluyendo del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés) y los BAFTA de la academia británica de cine, y sus posibilidades parecían más remotas. Pero la rama de actuación de la academia opinó diferente. Quizá lo más sorprendente es el hecho de que la suya fue la única nominación para «Spencer», que parecía lista para el reconocimiento de la academia.

Flee

La danesa «Flee», que narra la peligrosa trayectoria de un refugiado de Afganistán hasta Europa, hizo historia este martes al conquistar tres nominaciones.

La película mezcla animación con imágenes reales para contar la verdadera historia de un amigo de infancia del director Jonas Poher Rasmussen, quien con esta estrategia resguardó la identidad de su protagonista.

«Así podemos divulgar su historia, sin que la gente sepa sus más íntimos secretos ni sus traumas», dijo Rasmussen a la AFP.

La producción compite por mejor película animada, mejor película internacional y mejor documental.

Lady Gaga por fuera

Lady Gaga en el rol de Patrizia Reggiani en «La casa Gucci».

Siempre una gran actriz quedará por fuera, pero algunas omisiones pueden desatar la furia en las redes sociales, como ocurrió este martes con la de Lady Gaga.

La estrella del pop encarnó a la esposa de un heredero del imperio de la moda en «La casa Gucci».

«Gaga realmente escribió una biografía de 80 páginas sobre Patrizia, fue perseguida por un enjambre de moscas, estudió animales, contrató una enfermera especializada en psiquiatría, y habló con acento italiano por nueve meses, para finalmente ser ignorada por los Óscar», se quejó un fan.

«No puedo creer que Gaga pasó por meses de … profundo trauma psicológico al interpretar un acento europeo solo para ser ignorada», bromeó otro usuario de Twitter.

Bradley Cooper es nominado… pero no por actuar

Bradley Cooper obtuvo su cuarta nominación como coproductor de «Nightmare Alley» («El callejón de las almas perdidas), tras haber sido postulado por «Joker» («Guasón»), «A Star Is Born» («Nace una estrella») y «American Sniper» («Francotirador»), pero era un favorito de los fans para la categoría de mejor actor y no necesariamente por su interpretación estelar como Stanton Carlisle en «Nightmare Alley», sino por su papel roba escenas del tempestuoso Jon Peters en «Licorice Pizza». Si hubiera sido nominado y hubiera ganado, habría estado entre un pequeño grupo de actores galardonados con el Oscar que aparecieron menos de 10 minutos en una película. La más reciente fue Judi Dench por «Shakespeare in Love» («Shakespeare apasionado»).

Spider Man no vuela

«Spider-Man: No Way Home» («Spider-Man: Sin camino a casa») tendrá que contentarse con simplemente ser una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Aunque cada vez era menos probable que consiguiera una nominación a mejor película luego que varios sindicatos, incluyendo de directores y productores, la dejaran pasar, algunos albergaban esperanzas (posiblemente en su mayoría ejecutivos de canales que rezaban por que la cinta más taquillera de la pandemia atrajera audiencias a la emisión de los Oscar). Por desgracia, Spidey y sus amigos sólo tuvieron una nominación, a mejores efectos visuales.