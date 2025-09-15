Primavera en casa: cinco flores y trucos de jardinería para tener un patio soñado
La primavera es una estación ideal para plantar y ver resultados rápidos. Cinco flores para tener un patio soñado.
La primavera es el momento perfecto para decirle “adiós al verde” uniforme del jardín y llenarlo de color. Con días más largos y temperaturas suaves, esta estación es ideal para plantar y ver resultados rápidos. Aunque hay muchas opciones de flores para elegir, estas cinco especies se destacan por su resistencia, belleza y facilidad de cuidado.
Son ideales tanto para jardines amplios como para balcones y macetas. Por eso, antes de plantar, hay que preparar el suelo removiéndolo para airearlo y agregar compost, humus de lombriz y regar unos días antes para que la tierra esté húmeda. El truco extra es mezclar un poco de piedras para mejorar el drenaje y así evitar los encharcamientos.
Las cinco mejores plantas para poner en septiembre 2025
- Petunias
Son coloridas y alegres. Se siembran a fines de agosto o septiembre en zonas templadas. Deben ser colocadas en sol pleno y regarlas de forma moderada. Como en toda planta, hay que cortarles las flores secas para estimular nuevas floraciones.
- Caléndulas
Además de decorar, ayudan a ahuyentar plagas de la huerta. Plantarlas a comienzos de primavera en suelo suelto y bien drenado es lo recomendable para su crecimiento como, quitarles las flores marchitas para prolongar su vida.
- Alegrías del hogar
Son perfectas para espacios sombreados o interiores luminosos. Plantarlas en septiembre y mantener el sustrato siempre húmedo es fundamental, al igual que usar fertilizantes cada dos semanas con abono líquido para una floración continua.
- Girasoles enanos
Son ideales para balcones. Sembrarlos en primavera y en un lugar con, al menos, seis horas de sol mínimo. También es importante rotarlos levemente cada día para que crezcan más rectos y uniformes.
- Pensamientos
Son resistentes al calor y florecen hasta el verano. Se pueden plantar en bandejas y trasplantarlos cuando tengan cuatro hojas verdaderas. Lo ideal es regarlos por la mañana para evitar los hongos. También se les puede hechar agua al atardecer para aprovecharla mejor y evitar su evaporación. Aplicar el humus alrededor de las plantas para conservar humedad y mantener alejadas las malezas.
Otra idea inspiradora para renovar el jardín en primavera es, combinar flores de distintas alturas y colores para lograr un jardín con más volumen y atraer polinizadores como abejas y mariposas. Con ello, se podrá tener un espacio vivo y armónico toda la temporada.
Con estos cinco cultivos estrella y algunos trucos de cuidado, el jardín dejará atrás el lienzo verde y se convertirá en un arcoíris de colores, aromas y vida esta primavera.
