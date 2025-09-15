Primavera en casa: cinco flores y trucos de jardinería para tener un patio soñado

La primavera es el momento perfecto para decirle “adiós al verde” uniforme del jardín y llenarlo de color. Con días más largos y temperaturas suaves, esta estación es ideal para plantar y ver resultados rápidos. Aunque hay muchas opciones de flores para elegir, estas cinco especies se destacan por su resistencia, belleza y facilidad de cuidado.

Son ideales tanto para jardines amplios como para balcones y macetas. Por eso, antes de plantar, hay que preparar el suelo removiéndolo para airearlo y agregar compost, humus de lombriz y regar unos días antes para que la tierra esté húmeda. El truco extra es mezclar un poco de piedras para mejorar el drenaje y así evitar los encharcamientos.

Las cinco mejores plantas para poner en septiembre 2025

Petunias

Son coloridas y alegres. Se siembran a fines de agosto o septiembre en zonas templadas. Deben ser colocadas en sol pleno y regarlas de forma moderada. Como en toda planta, hay que cortarles las flores secas para estimular nuevas floraciones.

Caléndulas

Además de decorar, ayudan a ahuyentar plagas de la huerta. Plantarlas a comienzos de primavera en suelo suelto y bien drenado es lo recomendable para su crecimiento como, quitarles las flores marchitas para prolongar su vida.

Alegrías del hogar

Son perfectas para espacios sombreados o interiores luminosos. Plantarlas en septiembre y mantener el sustrato siempre húmedo es fundamental, al igual que usar fertilizantes cada dos semanas con abono líquido para una floración continua.

Girasoles enanos

Son ideales para balcones. Sembrarlos en primavera y en un lugar con, al menos, seis horas de sol mínimo. También es importante rotarlos levemente cada día para que crezcan más rectos y uniformes.

Pensamientos

Son resistentes al calor y florecen hasta el verano. Se pueden plantar en bandejas y trasplantarlos cuando tengan cuatro hojas verdaderas. Lo ideal es regarlos por la mañana para evitar los hongos. También se les puede hechar agua al atardecer para aprovecharla mejor y evitar su evaporación. Aplicar el humus alrededor de las plantas para conservar humedad y mantener alejadas las malezas.

Otra idea inspiradora para renovar el jardín en primavera es, combinar flores de distintas alturas y colores para lograr un jardín con más volumen y atraer polinizadores como abejas y mariposas. Con ello, se podrá tener un espacio vivo y armónico toda la temporada.

Con estos cinco cultivos estrella y algunos trucos de cuidado, el jardín dejará atrás el lienzo verde y se convertirá en un arcoíris de colores, aromas y vida esta primavera.

