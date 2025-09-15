SUSCRIBITE
Estar bien

Cómo preparar fertilizantes caseros con cáscaras de banana y restos de cocina

Con cáscaras de banana, restos de café y cáscaras de huevo es posible preparar fertilizantes caseros fáciles y ecológicos que fortalecen el jardín, mejoran el suelo y aportan nutrientes esenciales a las plantas.

Redacción

Por Redacción

Transformar los residuos de la cocina en fertilizantes caseros no solo cuida tus plantas, también contribuye a un jardín más sano y un hogar más sustentable. Foto gentileza.-

Transformar los residuos de la cocina en fertilizantes caseros no solo cuida tus plantas, también contribuye a un jardín más sano y un hogar más sustentable. Foto gentileza.-

Los fertilizantes caseros son una alternativa económica, ecológica y efectiva para nutrir las plantas del jardín y las macetas. Aprovechar cáscaras de banana, restos de café o cáscaras de huevo permite devolver nutrientes al suelo sin necesidad de productos químicos. Además, es una manera simple de reducir la basura y darle un uso valioso a lo que antes se tiraba.

Las plantas necesitan nutrientes como potasio, fósforo, calcio y magnesio para crecer fuertes, florecer y producir frutos. Muchos de estos minerales están presentes en los residuos cotidianos de la cocina, por lo que transformarlos en fertilizante es una estrategia sustentable y beneficiosa.

Fertilizante con cáscaras de banana

Fotos gentileza.-

La cáscara de banana es rica en potasio y fósforo, dos minerales clave para la floración y el desarrollo de los frutos.

  • Una opción es enterrarla directamente en la tierra, cortada en trozos pequeños para que se descomponga más rápido.
  • Otra alternativa es hacer un té de banana: hervir las cáscaras en un litro de agua durante 10 minutos, dejar enfriar y regar las plantas con esa mezcla una vez por semana.

Restos de café

El poso de café usado aporta nitrógeno, favorece un follaje verde y ayuda a mejorar la estructura del suelo.

  • Puede esparcirse seco alrededor de las plantas como si fuera mantillo.
  • También se puede diluir en agua para crear un riego nutritivo.

Cáscaras de huevo

Las cáscaras de huevo contienen mucho calcio, que fortalece los tallos y previene problemas como la podredumbre apical en tomates.

  • Conviene triturarlas bien hasta lograr un polvo fino y luego mezclarlo con la tierra.
  • Otra forma es hervir las cáscaras en agua, dejar reposar y usar ese líquido como fertilizante líquido natural.

Otros restos de cocina útiles

  • Infusión de té: aporta minerales y se puede usar para regar.
  • Agua de cocción de verduras: siempre que no tenga sal, es rica en nutrientes.
  • Cáscaras de papa o zanahoria: al compostarlas, enriquecen el suelo con varios minerales.

Recomendaciones finales

  • No usar restos con sal, aceite o condimentos, porque pueden dañar las raíces.
  • Alternar distintos tipos de fertilizantes caseros para lograr un suelo más equilibrado.
  • Acompañar con un buen riego y exposición adecuada al sol para potenciar el efecto.

Transformar los residuos de la cocina en fertilizantes caseros no solo cuida tus plantas, también contribuye a un jardín más sano y un hogar más sustentable.


Temas

jardinería

plantas de exterior

plantas de interior

plantas y jardines

Truco casero

Los fertilizantes caseros son una alternativa económica, ecológica y efectiva para nutrir las plantas del jardín y las macetas. Aprovechar cáscaras de banana, restos de café o cáscaras de huevo permite devolver nutrientes al suelo sin necesidad de productos químicos. Además, es una manera simple de reducir la basura y darle un uso valioso a lo que antes se tiraba.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios