La planta trepadora ideal para septiembre y octubre: estalla en flores y cubre cercos
Florece de manera abundante, cubre cercos y muros con color, y requiere pocos cuidados para mantenerse fuerte durante toda la primavera y el verano.
Septiembre es el mes perfecto para sumar color y vida al jardín. Entre las opciones de temporada, hay una trepadora que se destaca por su rápido crecimiento, su resistencia y la explosión de flores que ofrece en primavera: la Santa Rita o Buganvilla.
Además de embellecer con su abanico de tonos —que van del fucsia al blanco y al naranja—, esta planta es una gran aliada para cubrir cercos, muros y pérgolas, aportando sombra y frescura a los espacios exteriores.
Por qué elegir la Santa Rita en primavera
- Florece de manera abundante en primavera y verano, ofreciendo un espectáculo de color.
- Crece rápido y se adapta fácilmente a distintos climas, aunque prefiere zonas soleadas.
- Sus ramas trepadoras permiten cubrir superficies grandes en poco tiempo.
- Tolera períodos de sequía, lo que la convierte en una opción de bajo mantenimiento.
Cuidados básicos para que florezca mejor
- Plantala en un lugar con pleno sol: necesita al menos 6 horas de luz directa al día.
- Regá de manera moderada, evitando el exceso de agua.
- Podá después de la floración para controlar el crecimiento y estimular nuevos brotes.
- Si está en maceta, asegurate de que tenga un buen drenaje para evitar encharcamientos.
Otros beneficios en el jardín
La Santa Rita no solo cubre cercos y paredes, también es útil para crear espacios de sombra natural sobre pérgolas o galerías. Sus flores atraen mariposas y abejas, favoreciendo la biodiversidad del jardín.
Si buscás una planta que combine resistencia, belleza y utilidad, la Santa Rita es la trepadora ideal para plantar en septiembre. Con pocos cuidados, transforma cualquier cerco en un muro lleno de flores y color durante gran parte del año.
