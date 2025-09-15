SUSCRIBITE
La planta trepadora ideal para septiembre y octubre: estalla en flores y cubre cercos

Florece de manera abundante, cubre cercos y muros con color, y requiere pocos cuidados para mantenerse fuerte durante toda la primavera y el verano.

Redacción

Por Redacción

La Santa Rita es la trepadora perfecta para plantar en septiembre.-

Septiembre es el mes perfecto para sumar color y vida al jardín. Entre las opciones de temporada, hay una trepadora que se destaca por su rápido crecimiento, su resistencia y la explosión de flores que ofrece en primavera: la Santa Rita o Buganvilla.

Además de embellecer con su abanico de tonos —que van del fucsia al blanco y al naranja—, esta planta es una gran aliada para cubrir cercos, muros y pérgolas, aportando sombra y frescura a los espacios exteriores.

Por qué elegir la Santa Rita en primavera

  • Florece de manera abundante en primavera y verano, ofreciendo un espectáculo de color.
  • Crece rápido y se adapta fácilmente a distintos climas, aunque prefiere zonas soleadas.
  • Sus ramas trepadoras permiten cubrir superficies grandes en poco tiempo.
  • Tolera períodos de sequía, lo que la convierte en una opción de bajo mantenimiento.

Cuidados básicos para que florezca mejor

  • Plantala en un lugar con pleno sol: necesita al menos 6 horas de luz directa al día.
  • Regá de manera moderada, evitando el exceso de agua.
  • Podá después de la floración para controlar el crecimiento y estimular nuevos brotes.
  • Si está en maceta, asegurate de que tenga un buen drenaje para evitar encharcamientos.

Otros beneficios en el jardín

La Santa Rita no solo cubre cercos y paredes, también es útil para crear espacios de sombra natural sobre pérgolas o galerías. Sus flores atraen mariposas y abejas, favoreciendo la biodiversidad del jardín.

Si buscás una planta que combine resistencia, belleza y utilidad, la Santa Rita es la trepadora ideal para plantar en septiembre. Con pocos cuidados, transforma cualquier cerco en un muro lleno de flores y color durante gran parte del año.


Temas

jardinería

planta trepadora

plantas de exterior

plantas y jardines

