La planta trepadora ideal para septiembre y octubre: estalla en flores y cubre cercos

Septiembre es el mes perfecto para sumar color y vida al jardín. Entre las opciones de temporada, hay una trepadora que se destaca por su rápido crecimiento, su resistencia y la explosión de flores que ofrece en primavera: la Santa Rita o Buganvilla.

Además de embellecer con su abanico de tonos —que van del fucsia al blanco y al naranja—, esta planta es una gran aliada para cubrir cercos, muros y pérgolas, aportando sombra y frescura a los espacios exteriores.

Por qué elegir la Santa Rita en primavera

Florece de manera abundante en primavera y verano, ofreciendo un espectáculo de color.

Crece rápido y se adapta fácilmente a distintos climas, aunque prefiere zonas soleadas.

Sus ramas trepadoras permiten cubrir superficies grandes en poco tiempo.

Tolera períodos de sequía, lo que la convierte en una opción de bajo mantenimiento.

Cuidados básicos para que florezca mejor

Plantala en un lugar con pleno sol: necesita al menos 6 horas de luz directa al día.

Regá de manera moderada, evitando el exceso de agua.

Podá después de la floración para controlar el crecimiento y estimular nuevos brotes.

Si está en maceta, asegurate de que tenga un buen drenaje para evitar encharcamientos.

Otros beneficios en el jardín

La Santa Rita no solo cubre cercos y paredes, también es útil para crear espacios de sombra natural sobre pérgolas o galerías. Sus flores atraen mariposas y abejas, favoreciendo la biodiversidad del jardín.

Si buscás una planta que combine resistencia, belleza y utilidad, la Santa Rita es la trepadora ideal para plantar en septiembre. Con pocos cuidados, transforma cualquier cerco en un muro lleno de flores y color durante gran parte del año.