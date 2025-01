Qué decía Jésica Cirio sobre su relación con Elías Piccirillo y con Martín Insaurralde

Luego de que explotara el escándalo del Yategate, que tenía como protagonista a Martín Insaurralde, Jésica Cirio optó por bajar el perfil para despegarse del escándalo mediático, pero también de la investigación judicial.

Lo que dijo Jésica Cirio sobre su vínculo con Martín Insaurralde

En una entrevista que concedió a Puro Show el pasado 10 de enero, la modelo y conductora reveló que pudo retomar el vínculo con el ex intendente de Lomas de Zamora: «La realidad es que él tiene una familia hermosa, tiene unos hijos increíbles con los cuales yo me vinculo todas las semanas. Yo los amo, los amo a sus hijos y es una relación hermosa, ellos aman a su hermana. Y él también ya está más tranquilo».

«Como todo pasa, todo se va calmando. Al principio es todo un revuelo, pero el tiempo cura todo. Y hoy, la verdad que él, como siempre, fue un excelente papá y lo va a ser», afirmó Jésica, quien aún se encuentra involucrada en una investigación por enriquecimiento ilícito: «Sí, pero también está en proceso todo lo que se pide. Siempre están mis abogados presentando todo, así que yo estoy tranquila. Y obviamente, acatando órdenes de cada cosa que ellos van pidiendo, estoy ahí, por supuesto, para presentarlo. Pero tranquila, son procesos, es tiempo y también hay que pasar esos procesos».

«Yo me corrí bastante del tema y traté de resguardarme a mí, resguardar a Chloé (su hija con Insaurralde), que para mí es lo más importante y es la que más podía llegar a sufrir una situación así, que hoy quizás está en desconocimiento absoluto, más que algo lógico, como sufre cualquier nene, que es una separación y que se desarma una familia. Pero después trato de protegerla y de estar muy encima de ella y de dedicarme a eso y a la familia y estoy muy contenta de que se haya dado así», explicó.

La palabra de Jésica sobre su relación con Elías Piccirillo

Luego habló de su actual vínculo con Elías Piccirillo, también señalado por la Justicia: «A ella (por su hija) le encanta estar conmigo cuando está en casa y con Elías. Y también le encanta estar con sus hermanos y a veces nos juntamos todos también y sus hermanos vienen a casa y comemos y tratamos de que todo transcurra con naturalidad y yo también de estar tiempo, de calidad con ella, que me parece lo más importante acompañarla en ese proceso».

«De esta cuestión legal se hablaron muchas cosas, también de Elías cuando apareció en tu vida», le comentó el notero de Puro Show, a lo que la modelo respondió: «A veces creo que la prensa es maravillosa y me acompañó en mi carrera en un montón de cosas hermosas, pero bueno, también hay muchas cosas que no son tan así y que bueno, uno no puede estar atrás hablando del tema o dando declaraciones o mostrando pruebas de que es verdad o que no. Creo que todo tiene que fluir y no hay nada mejor que el tiempo de la razón de cada cosa. Por eso uno también toma decisión de la vida que quiere y quizás en este momento de mi vida no estaba con necesidad ni con ganas de tener esa exposición tan grande».