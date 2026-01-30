Qué dijo Karina Mazzocco tras haber sido amenazada de muerte
Karina Mazzocco quedó muy impactada luego de haber recibido amenazas de muerte por parte de un remitente anónimo.
El episodio obligó a modificar el desarrollo habitual de su programa A la tarde y derivó en una denuncia formal ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8 del Ministerio Público Fiscal porteño.
Karina Mazzocco, afectada tras recibir amenazas de muerte: “Estoy atravesando un momento especial”
En su programa, la conductora buscó transmitir tranquilidad, aunque reconoció que está afectada por la situación: “Estoy atravesando un momento especial. Hay gente que está investigando, pero esto es un desastre”.
Mazzocco explicó que las amenazas llegaron a través del número telefónico que el programa tiene habilitado para recibir denuncias y testimonios del público. Tras hacer público lo ocurrido, agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas: “Quiero agradecer a toda la gente que se comunicó conmigo, los gestos de cariño y solidaridad por este momento especial que estoy atravesando. Les agradezco de todo corazón”.
“Le agradezco a todos los programas que hicieron eco de esta situación, a los portales que subieron la noticia y a la comisaría 14 B y A, y a la Fiscalía Penal y Contravencional de Buenos Aires”, agregó.
“Las personas que me asesoran me han pedido puntualmente que no me refiera a las amenazas. Por eso no amplié ningún tipo de información al respecto. Gracias por el interés”, explicó Mazzocco.
