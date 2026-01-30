“Pánico de hablar” y una interna familiar desconocida: qué hay detrás de la separación de Facundo Arana y María Susini

La inesperada separación de Facundo Arana de María Susini, una de las parejas más longevas del espectáculo, continúa generando conmoción. Pese a haber compartido vacaciones recientemente, en los últimos días trascendió una fuerte interna ocurrida a principios de enero que involucra a la hija del matrimonio.

Según trascendió en los medios, el conflicto se originó cuando India, la hija mayor, sufrió un accidente mientras entrenaba para una competencia hípica. Debido a la gravedad de la caída, se intentó contactar de inmediato a sus padres para el traslado hospitalario.

La compleja interna familiar que rodea la separación de Facundo Arana y María Susini

Sin embargo, no lograron localizar a Susini y, presuntamente, Arana habría tenido denegado el acceso al centro médico, por lo que la joven terminó siendo asistida por su entrenador. Habría sido un pedido de parte de la madre que Arana no ingrese a ver a su hija.

En el programa LAM, el periodista Ángel de Brito profundizó en la compleja dinámica actual: «Ellos se separan con mucha distancia, con diferencias marcadas, con hijos adolescentes que hacen reclamos a los padres, que se ponen del otro… no quiero entrar en detalles», señaló el conductor, quien además confirmó que India mantiene un fuerte enojo con el actor por motivos que aún no trascendieron.

Sobre el accidente, De Brito agregó: «Facundo salió volando para la clínica, casi se la pone también cuando iba porque estaba muy asustado, el accidente fue terrible».

Por su parte, la panelista Angie Balbiani aportó una versión más inquietante en Puro Show. «Lo que yo tengo es una mujer con pánico de hablar. Si ella abre la boca, podría cambiar la imagen que tenemos de Facundo Arana«, lanzó la panelista.

Otro de los datos que sumaron en el ciclo fue que la pareja le puso punto final a la convivencia que compartían hasta poco después de la separación.