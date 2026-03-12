Qué dijo Luana Fernández sobre el “derecho a réplica” de su ex: ¿abandona GH?

Tras el tenso cara a cara que vivió con su ex pareja en Gran Hermano con el “derecho a réplica”, Luana Fernández se refirió al polémico episodio y despejó las dudas sobre su continuidad en el reality.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la influencer había amenazado a Gran Hermano con abandonar la competencia luego de que Lucas Izzi, su expareja, expusiera infidelidades y situaciones íntimas de su relación durante su breve participación en el reality.

Luana Fernández habló tras el tenso cruce con Lucas Izzi y aclaró si abandona Gran Hermano

Sin embargo, la participante decidió permanecer en la competencia tras su encontronazo con su ex y lo manifestó durante la gala de este miércoles.

Cuando Santiago del Moro le dio la palabra, ella se sinceró sobre lo que le pasó en su cabeza cuando vivió aquel momento: “Ayer, con todo lo que me pasó, que fue súper shockeante, te juro que quería salir corriendo e irme”, expresó.

“Lo pensé, lo estuve pensando y lo hablé mucho con Fran. Pero yo sé a lo que vine y voy a darlo todo hasta el último momento, no importa lo que pase afuera”, explicó.

A su vez, se dirigió una última vez a su ex pareja: “Pido perdón por lo que hice, pero yo vine acá a jugar y voy a darlo todo hasta el último momento”.

Del Moro buscó bajarle la intensidad a lo sucedido y aconsejarla sobre sus siguientes pasos en la casa: “Escuchame, nunca en la vida las decisiones importantes se toman en caliente. Nunca”, concluyó.