Gran Hermano en el centro de la polémica: Del Moro negó haber ayudado a Carmiña Masi a entrar al reality

Gran Hermano Generación Dorada generó repercusión luego de que Carmiña Masi insinuara que tenía una relación cercana con Santiago del Moro.

Del Moro decidió explicar públicamente cuál es su relación con la participante y aclarar cómo fue el contacto entre ambos antes de su ingreso al reality.

Santiago del Moro aclaró cuál es su vínculo con Carmiña

El episodio comenzó durante una charla en el living de la casa entre Carmiña y su compañera Danelik, donde hablaban sobre un comentario que el conductor había hecho al aire durante una de las galas: “Hoy Santiago dijo ‘Te amo Paraguay’. A vos te lo dijo”, le comentó Danelik.

La respuesta de Masi llamó la atención de los participantes y luego de los espectadores: “Sí, pero yo creo que lo dice porque tengo una amistad con él”. Tras esa frase, la transmisión se cortó repentinamente, lo que aumentó las especulaciones entre los fanáticos del programa.

Frente a la repercusión que generaron los dichos de la participante, Santiago del Moro decidió dar su versión para evitar confusiones y negó haber intervenido en la elección de Carmiña para el reality.

“Estaba repasando cosas que pasaron anoche y Carmiña, la paraguaya, dijo que yo la llamé para el programa, y eso no es así”, explicó.

Del Moro también sugirió que la participante podría estar utilizando esa referencia como parte de su estrategia dentro del juego: “Seguro que lo usa como estrategia, pero no quiero que le juegue en contra”.

Luego detalló cuál fue el único intercambio reciente que tuvo con ella antes de que ingresara a la casa: “Ella me escribió a mí en diciembre para preguntarme por Gran Hermano y yo le dije: ‘Te paso para casting’”.

El conductor remarcó además que no participa en el proceso de selección de los participantes: “Nunca llamé a nadie para que esté en Gran Hermano. No es mi trabajo”.

Finalmente, aclaró que el vínculo con la periodista paraguaya es muy lejano y se remonta a sus participaciones televisivas de años atrás: “La conozco de Infama, donde fue dos o tres veces, pero hace como quince años”.