Qué dijo Sol Pérez sobre los rumores de despido en «Nosotros a la Mañana»

Los rumores rodearon a Sol Pérez en las últimas horas, parte del programa «Nosotros a la mañana» de El Trece, ante la supuesta disconformidad de la producción del ciclo por sus largas vacaciones en Europa, que se habrían extendido más de lo normal.

Por eso, y luego de volver a la pantalla televisiva, la panelista dio la cara y desmintió los comentarios que se suscitaron a su alrededor que ponían en riesgo su desempeño laboral. Acompañada por «Pollo» Álvarez, el conductor del envío, habló con las cámaras de «Intrusos», por América.

Allí, su compañero de trabajo explicó que Sol tenía el permiso para viajar durante un mes, como todas las personas que se toman vacaciones. «Ella pidió un mes. Se fue, como todos los que se van de vacaciones, y volvió… y acá está. Fin de la historia«, tranquilizó el conductor del envío.

Por su parte, Sol Pérez se mostró ofuscada con las versiones y aclaró que nadie en el equipo de producción está enojado con ella. También desmintió estar al borde del despido.

«Antes de irme lo dijimos al aire. El Pollo me preguntó ‘cuánto te vas’ y yo dije ‘un mes’. Si yo me voy el lunes 4, cuenten un mes. No es muy difícil eso, ¿o sí?», agregó respecto de los rumores que señalaban que también estaba todo mal con el equipo de conducción del ciclo.

Finalmente, reflexionó: «Es más fácil decir barbaridades, inventar, jugar con el trabajo de una persona y no me parece… porque ahí estás jugando con mi laburo y no me parece un tema muy lindo».

Por qué sigue Belén Francese en «Nosotros a la mañana»

En tanto, Belén Francese sigue trabajando en el panel de «Nosotros a la mañana». Su continuidad había hecho ruido también sobre la posibilidad de la salida de Pérez.

Sin embargo, además de ser elegida por la audiencia por su actividad en la televisión, Francese se mantiene en pantalla porque, ahora, Paula Trapani se encuentra de vacaciones.