Ante determinadas situaciones nuestro cuerpo se pone en estado de alerta y reacciona de inmediato: se tensan los músculos, la respiración se agita y el corazón late más rápido. Según los expertos, esta reacción dura apenas 90 segundos y luego el cuerpo recupera el equilibrio. Este tiempo puede ser crucial para gestionar lo que nos pasa y evitar discusiones innecesarias.

Qué es la regla de los 90 segundos y cómo puede ayudarte a gestionar tus emociones

La regla de los 90 segundos, es el proceso químico y fisiológico que experimentamos ante determinadas situaciones en las que nuestro cuerpo se pone en estado de alerta. Y es que, esta reacción dura apenas un minuto y medio antes de que podamos recuperar el equilibrio. Tras su descubrimiento, los expertos la señalan como una herramienta clave para evitar discusiones innecesarias, y que además nos permite reflexionar sobre cómo gestionamos las emociones.

Como mencionamos antes, para frenar una discusión a tiempo y evitar mayores problemas, no hace falta retirarse de la conversación, sino implementar esta regla. Esta técnica fue hecha por la científica Jill Bolte Taylor, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, y demuestra cómo una pausa breve puede marcar la diferencia al momento de enfrentar enojo, tristeza, ansiedad o frustración, tanto en el ámbito personal como laboral o escolar.

Según Bolte Taylor, cuando una emoción se dispara, el cerebro libera una serie de hormonas y neurotransmisores que desencadenan reacciones físicas como pulso acelerado, respiración agitada o tensión muscular. Este pico fisiológico dura apenas un minuto y medio, y si durante ese tiempo evitamos alimentar el pensamiento agresivo, el cuerpo naturalmente tenderá a relajarse.

Los expertos que llevaron a cabo este método para estudiarlo expresaron que: “El verdadero desafío está en reconocer las señales corporales y no dejarse arrastrar por la emoción del momento”.