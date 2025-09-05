Cinco flores para tener un jardín lleno de color y perfume

Con la llegada de septiembre y la primavera, comienza el momento perfecto para animarse a sembrar flores que no solo aportan color, sino también aromas únicos que transforman cualquier espacio. Según los especialistas en jardinería, hay tres especies que no deberían faltar si querés un jardín lleno de vida y encanto.

Primavera 2025: las flores que no pueden faltar en tu jardín

1. Nicotiana

La Nicotiana alata es una de las preferidas para sembrar en los primeros días de primavera. Plantarla en septiembre le permite desarrollarse antes del calor intenso del verano y asegurar una floración abundante.

Sus flores, en forma de estrella y con un característico perfume dulce, se presentan en tonos blancos, rosados y rojos. Son ideales para macetas o canteros ubicados cerca de ventanas y puertas, donde su aroma se disfruta al máximo.

2. Scabiosa

La Scabiosa atropurpurea también es perfecta para esta época. Rústica y adaptable a distintos suelos, regala flores en forma de pompón de colores lilas, blancos, rosados o violetas.

Además de su delicado aroma, es muy valorada como flor de corte, ya que permite armar ramos frescos para decorar interiores y darle un toque especial a cualquier ambiente.

3. Flor de papel

La Zinnia elegans, conocida popularmente como flor de papel, es la gran protagonista del color. Sembrarla en septiembre garantiza un crecimiento fuerte y resistencia al calor del verano. Sus flores, de intensos tonos fucsia, amarillo, blanco o rojo, son un verdadero espectáculo visual.

Si bien no se destaca por su perfume, su gran variedad cromática la convierte en una de las más buscadas para jardines y balcones.

4. Verbena o verbena patagónica (Mulguraea ligustrina)

Planta nativa de la Patagonia, ideal para quienes buscan especies autóctonas que aporten al ecosistema local con belleza y resistencia.

5. Petunias

Perfectas para macetas colgantes, estas flores grandes y coloridas (hasta 13 cm de diámetro) aromatizan el entorno y duran hasta finales del otoño, asegurando un toque vibrante prolongado.

Claves para un cultivo exitoso en primavera

Ubicación: la mayoría de estas especies prefiere lugares soleados, aunque algunas toleran media sombra.

la mayoría de estas especies prefiere lugares soleados, aunque algunas toleran media sombra. Riego: mantener el sustrato húmedo, pero sin encharcar, para evitar daños en las raíces.

mantener el sustrato húmedo, pero sin encharcar, para evitar daños en las raíces. Fertilización: los abonos orgánicos ayudan a estimular una floración abundante.

los abonos orgánicos ayudan a estimular una floración abundante. Mantenimiento: retirar las flores marchitas favorece la aparición de nuevas y mantiene la planta saludable.

Los expertos recomiendan, en caso de dudas, consultar con un botánico para elegir las especies más adecuadas según el espacio y las condiciones de cada hogar.

Con información de TN