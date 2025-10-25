Qué hacer si mi auto no tiene Android Auto o Apple CarPlay: el truco simple y barato para convertirlo

Desde hace un tiempo, los autos 0km vienen equipados con Android Auto o Apple CarPlay, dos plataformas que permiten reflejar la pantalla del celular en el sistema multimedia del vehículo aplicaciones como Google Maps y Spotify, entre otras.

Estas funciones hacen que manejar sea más cómodo: permite usar el GPS y también escuchar música con las propias listas que tienen armados los usuarios en Spotify. incluso también brinda la oportunidad de escuchar podcasts y la chance de contestar mensajes por WhatsApp con el sistema de manos libres que brinda la aplicación.

Sin embargo, no todos los autos en Argentina están equipados con Android Auto o Apple CarPlay: si el modelo es anterior a 2016 es muy probable que no cuente con estos sistemas, pero sí con un equipo de audio que soporta Bluethoot.

Y ahí está la clave, porque con el simple hecho de tener Bluethoot un auto viejo puede “convertirse” y contar con Android Auto o Apple CarPlay. La solución simple pasa por instalar una especie de tablet (o equipo multimedia) compatible que hace de puente para poder reproducir el celular.

Las “tablet” que convierten el auto para que soporte Android Auto o Apple CarPlay

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, existen reproductores multimedia portátiles que permiten sumar funciones modernas a autos antiguos, como Android Auto y Apple CarPlay, sin necesidad de modificar el sistema original del vehículo. Su principal ventaja es que son universales, fáciles de instalar y se pueden usar en distintos modelos de autos.

Funcionalidades: Estos dispositivos sincronizan el smartphone con la pantalla del auto, permitiendo usar aplicaciones de navegación, reproducir música y atender llamadas de manera manos libres y segura.

Estos dispositivos sincronizan el smartphone con la pantalla del auto, permitiendo usar aplicaciones de navegación, reproducir música y atender llamadas de manera manos libres y segura. Conexiones: Ofrecen conectividad tanto inalámbrica (CarPlay y Android Auto sin cables) como por cable (USB), además de Bluetooth, radio FM y entradas para tarjetas SD o memorias USB.

Ofrecen conectividad tanto inalámbrica (CarPlay y Android Auto sin cables) como por cable (USB), además de Bluetooth, radio FM y entradas para tarjetas SD o memorias USB. Compatibilidad: Son compatibles con la mayoría de los modelos de autos y se pueden conectar al sistema de audio original para usar los altavoces del vehículo.

Son compatibles con la mayoría de los modelos de autos y se pueden conectar al sistema de audio original para usar los altavoces del vehículo. Otras características: Algunos modelos incluyen la opción de añadir cámara de visión trasera, y la mayoría cuentan con pantalla táctil y control remoto para un manejo más cómodo.

Cuánto cuesta un reproductor multimedia portátil para reproducir Android Auto o Apple CarPlay en el auto

Si querés sumar Android Auto o Apple CarPlay a un auto que no los tiene, existen reproductores multimedia portátiles que hacen todo más simple. Por ejemplo, en la app Temu, un equipo de 7 pulgadas con pantalla táctil, conexión inalámbrica, USB, AUX y MirrorLink, asistencia de estacionamiento, parasol y alimentación por enchufe del auto, cuesta $75.511 con envío gratuito.

Este tipo de dispositivos son compatibles con la mayoría de los vehículos y permiten usar el sistema de audio original del auto. Además, muchos modelos incluyen funciones extra como radio FM, reproducción de video y la opción de conectar una cámara trasera para estacionar más cómodo. Son una manera práctica y moderna de actualizar el auto sin hacer instalaciones complicadas.