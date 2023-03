Qué papel jugó la madre de Gerard Piqué en la separación de Shakira

Tras la escandalosa separación de Gerard Piqué, Shakira menciona en su hit a Montserrat Bernabeu, la madre del exfutbolista. “Me dejaste de vecina a la suegra«, canta en la Session 53 junto a Bizarrap.

En ese contexto, muchos medios hablaron de una supuesta mala relación entre Bernabeu y Shakira. En el programa Fiesta, de la TV Española, dieron detalles del vínculo entre ambas.

“En esta historia es una víctima de chismes, es una víctima de señalamientos, de la maledicencia de esas personas que siguen a Shakira y que creen a pies juntillas lo que dice ella”, reveló el periodista Saúl Ortiz.

“Montserrat ha tenido siempre una actitud muy cercana con Shakira, protectora, la ha cuidado muchísimo y ha evitado conflictos de paparazzis con el matrimonio. Ha tenido un comportamiento ejemplar y siempre ha protegido a Shakira”, amplió Ortíz.

Incluso reveló que ante cada declaración en los medios de Shakira criticando a su expareja, Piqué amagó con salir a responder pero su madre, en una actitud “brillante”, lo frenó para no empeorar el panorama.

Piqué criticó a Shakira

“Creo que las personas tenemos la responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que considera. Solo quiero que mis hijos estén bien”, había declarado Gerard Piqué, respecto de la escandalosa separación de Shakira.

“Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y me gusta que participen de cosas que se lo pasan bien. Cada uno toma las decisiones que considera que son las mejores, yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre”, había añadido el exfutbolista.