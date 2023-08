Qué pasó con Duki y Emilia Mernes: ¿crisis o nuevo lanzamiento?

Los fans y seguidores de Twitter se alarmaron en los últimos días por los tuits enigmáticos de los cantantes Duki y Emilia Mernes, que parecen indicar una crisis amorosa aunque también podría tratarse de una estrategia de marketing para algún próximo lanzamiento juntos.

Las especulaciones sobre una ruptura rápidamente fueron descartadas por sus seguidores, ya que la pareja que lleva casi un año y medio de una relación que parece bastante afianzada.

Qué publicaron Emilia Mernes y Duki en las redes

Las especulaciones comenzaron cuando se viralizaron tuits de ambos, casi en simultáneo, con frases que llamaron la atención: ¿se pelearon o son «barras» de algún nuevo tema?

“No me hubieras hecho daño si me quisieras”, escribió ella en un tuit el miércoles 23 de agosto. Al día siguiente, el trapero, disparó: “Quizá el cara tatuada no era lo que te esperabas. Pero igual querías volver cada vez que me dejabas…”. El misterio todavía se mantiene.

En este sentido, los fans solo esperan que esta situación sea parte de una estrategia conjunta para presentar un nuevo tema en conjunto. Por el momento no hay información concreta al respecto.