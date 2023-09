Qué pasó entre Ernestina Pais y su hijo: una fractura, gritos por el «Wifi» y un llamado a la Policía

La conductora Ernestina Pais y su hijo de 19 años se vieron involucrados en un confuso escándanlo este fin de semana. Según relatan testigos, debió intervenir la policía bonaerense y la división de violencia de género de la provincia.

“La información oficial dice que hubo una confrontación familiar dentro de la casa. Primero el hijo de 19 años -Benicio- estaba en la casa del padre, pero este le cortó el wifi y se fue a la de la madre”, contaron en el programa Bien de Mañana (El Trece).

Fue Alejandro Guyot -expareja de Pais y padre del joven- quien llamó a la ambulancia. Al arribar al lugar el servicio de emergencia médica (SAME) revisó a la presentadora por una fractura en su brazo. Tras evaluar la gravedad de las lesiones dieron aviso a la policía.

“El papá de Benicio notificó el conflicto entre su exesposa y su hijo. La Policía llegó al lugar y evaluaron la situación. La señora Ernestina Pais tenia lesiones leves: moretones y mordeduras”, con precisión en el parte policial.

“Ernestina decidió no hacer la denuncia contra su hijo”, remarcaron. “A mí me cuenta que se resbaló y se cayó. Me cuesta hablar del tema porque es mi amiga y una gran profesional”, indicó, por su lado, el conductor Fabián Doman.

Qué pasó entre Ernestina Pais y su hijo: la palabra de la conductora

En Socios del espectáculo lograron obtener la palabra de Ernestina Pais, que desmintió haber sido atacada por Benicio. Según contó Rodrigo Lussich, la periodista le comentó: “Me cuenta que él llegó alterado por una cuestión relacionada a Internet. Discutieron, ella bajó rápido las escaleras de su casa, se tropezó y se quebró el brazo”.

El conductor precisó que a raíz de ese llamado del exmarido de la periodista, “actuó de oficio la comisaria de la zona”. Y que al “no aclarar que se había lastimado por la caída, directamente lo titularon como violencia de género”, sumó con respecto a la información del parte.

“Cuando la ambulancia llega y ve el escenario, dan parte a la comisaria de la mujer y le piden una declaración. Ella todo el tiempo se defendía diciendo ‘no me golpeó’”, explicó Paula Varela por su parte.

“Tuvo la mala suerte de que con el filo de la escalera se abrió toda la piel del brazo, llegando al hueso”, agregó la panelista. Además, comentaron que Ernestina durante la mañana de este lunes fue a declarar para “aclarar que no fue atacada por su hijo”.