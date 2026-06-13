Qué pasó entre Juanita Tinelli y Bautista Cuiña: las nuevas revelaciones que complican el caso

La denuncia presentada por Juanita Tinelli contra su expareja, Bautista Cuiña, por un presunto episodio de violencia de género sigue generando repercusiones y sumando nuevos capítulos. Mientras la Justicia avanza con la investigación, comenzaron a surgir distintas versiones sobre lo ocurrido aquella madrugada y crece la expectativa por conocer cómo continuará la causa.

Qué denunció Juanita Tinelli

La información salió a la luz en Desayuno Americano (América TV) y fue ampliada por PrimiciasYa, donde se dieron a conocer detalles de la presentación judicial realizada por la hija de Marcelo Tinelli.

Según trascendió, el episodio habría ocurrido durante una salida nocturna en un reconocido complejo de la Costanera porteña. De acuerdo con el relato difundido en los medios, la joven denunció haber sido víctima de una agresión física en medio de una discusión con su entonces pareja.

Tras el hecho, intervino personal policial y se inició una causa judicial para esclarecer lo ocurrido.

Las nuevas versiones que aparecieron en las últimas horas

A medida que el caso tomó estado público, comenzaron a surgir distintas versiones sobre el contexto en el que se produjo el episodio.

Algunas personas que estuvieron en el lugar habrían aportado detalles que ahora forman parte de las actuaciones que analiza la Justicia. Además, se esperan peritajes y el relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad que podrían resultar claves para reconstruir la secuencia completa.

Por el momento, ninguna de esas versiones modifica el curso de la investigación, que continúa enfocada en determinar con precisión qué ocurrió durante aquella madrugada.

La reacción de Marcelo Tinelli

Uno de los aspectos que más repercusión generó fue la reacción de Marcelo Tinelli al enterarse de la situación que atravesó su hija.

Según reveló PrimiciasYa, el conductor mantuvo contacto permanente con Juanita desde que se conoció el episodio y siguió de cerca cada novedad vinculada a la causa.

En distintos programas también trascendió que el empresario se mostró preocupado por el estado emocional de la joven y priorizó acompañarla durante estos días de fuerte exposición mediática.

La madre de Bautista Cuiña salió a hablar tras la denuncia

En medio de la repercusión que generó la denuncia de Juanita Tinelli, la madre de Bautista Cuiña, se comunicó con el noticiero de América y se refirió públicamente al caso y pidió cautela mientras avanza la investigación.

La mujer sostuvo que su hijo niega haber ejercido violencia sobre Juanita y aseguró que espera que la Justicia pueda esclarecer lo ocurrido.

Además, remarcó que la familia atraviesa momentos de gran exposición mediática y evitó profundizar sobre los detalles de la causa, aunque manifestó su confianza en que se conozca toda la verdad de los hechos.

Sus declaraciones se suman a las distintas versiones que comenzaron a circular desde que el caso tomó estado público y alimentan un debate que sigue creciendo en el mundo del espectáculo.

Versiones cruzadas y una investigación en marcha

Mientras el entorno de Juanita Tinelli mantiene una postura de acompañamiento hacia la joven, desde el círculo cercano de Bautista Cuiña insisten en que esperan el avance de las actuaciones judiciales antes de realizar mayores comentarios.

Por el momento, la causa continúa en etapa de investigación y serán las pruebas, los testimonios y las pericias las que permitan determinar qué ocurrió durante la madrugada en la que se produjo el episodio denunciado.