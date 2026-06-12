Marcelo Tinelli rompió el silencio tras la denuncia de Juanita contra su expareja: qué dijo

La denuncia de Juanita Tinelli contra su expareja, Bautista Cuiña, por un presunto episodio de violencia ocurrido en un boliche de Costanera Norte generó una fuerte repercusión mediática y también preocupación en el entorno de la joven.

En medio del revuelo, se conoció cuál fue la reacción de Marcelo Tinelli al enterarse de la situación que involucra a su hija. Según reveló PrimiciasYa, el conductor no estaba al tanto de lo ocurrido y tomó conocimiento del caso a través de una periodista que lo contactó para consultarlo sobre la denuncia.

Qué dijo Marcelo Tinelli

La periodista Majo Martino Varela contó que se comunicó con Marcelo Tinelli para preguntarle sobre el episodio, pero la respuesta inicial del conductor fue de sorpresa.

«Yo le envié la denuncia cuando me dijo que no sabía nada», explicó la periodista, según reprodujo PrimiciasYa.

Minutos después, Tinelli logró comunicarse con Juanita para conocer de primera mano cómo se encontraba tras el incidente.

«Hablé con Juana, recién me contesta, y me acaba de contestar que está bien», fue el mensaje que el conductor le envió a la periodista luego de hablar con su hija.

La denuncia de Juanita Tinelli

El caso salió a la luz este jueves en Desayuno Americano (América TV), donde el periodista Carlos Salerno informó que la hija de Marcelo Tinelli realizó una denuncia por presunta violencia de género contra Bautista Cuiña.

Según trascendió, el episodio habría ocurrido durante la madrugada en el boliche Costa 7070, ubicado en Costanera Norte.

De acuerdo con la denuncia, Juanita manifestó haber sido agredida por su expareja durante una discusión. Sin embargo, el parte policial señala que al momento de la intervención de las autoridades no presentaba lesiones visibles.

Qué declaró un testigo de la discusión

Mientras la Justicia avanza con la investigación, también trascendió la declaración de una persona que se encontraba en el lugar al momento de los hechos.

Según publicó PrimiciasYa, un testigo aseguró haber presenciado una fuerte discusión entre la expareja, aunque afirmó no haber visto agresiones físicas.

Por ese motivo, las cámaras de seguridad del boliche podrían convertirse en una prueba clave para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada.

Cómo sigue la investigación

Tras la denuncia, la joven quedó bajo medidas de protección y deberá presentarse nuevamente ante la Justicia para ampliar y ratificar su declaración ante la Fiscalía de Flagrancia Norte, que interviene en el caso.

Los investigadores ya solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y avanzan con la toma de testimonios para determinar qué sucedió.

Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación y, hasta el momento, Bautista Cuiña no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia.