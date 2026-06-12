Juanita Tinelli denunció a su ex pareja por violencia de género: qué se sabe de la causa

Juanita Tinelli denunció a su expareja, Bautista Cuiña, por presuntas lesiones en un contexto de violencia de género. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Norte de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la fiscal Lucía Florencia Paglianitti, que ya ordenó las primeras medidas de prueba.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes en un local de la Costanera Norte porteña y motivó la intervención de la Policía de la Ciudad y del SAME.

Cómo fue la denuncia de Juanita Tinelli

De acuerdo con la información preliminar a la que accedió Noticias Argentinas, el hecho habría ocurrido cerca de las 5:20 de la madrugada dentro del establecimiento Costa 7070, ubicado sobre la avenida Costanera Rafael Obligado al 7000.

La modelo e influencer denunció que su exnovio le habría dado un golpe en el rostro durante una discusión.

Tras el llamado a las autoridades, efectivos de la Policía de la Ciudad se presentaron en el lugar junto a personal médico del SAME.

Sin embargo, según consta en el parte policial, los agentes no observaron lesiones visibles al momento de entrevistarse con la joven.

Qué ocurrió cuando llegaron la Policía y el SAME

Fuentes consultadas por Noticias Argentinas indicaron que Juanita Tinelli se negó a recibir asistencia médica por parte de los profesionales del SAME y luego abandonó el lugar por sus propios medios.

Por otra parte, personal de seguridad del establecimiento intentó localizar a Bautista Cuiña tras la denuncia, aunque no logró encontrarlo dentro del predio.

Uno de los empleados de seguridad declaró haber presenciado la discusión entre ambos, aunque aseguró que no vio el momento exacto en el que se habría producido la agresión denunciada.

Las medidas que tomó la Justicia

La Fiscalía Norte abrió una causa por averiguación de lesiones en un contexto de violencia de género y ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido.

Entre ellas, se solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad del lugar y la toma de declaraciones tanto a Juanita Tinelli como a empleados y testigos que se encontraban presentes durante la madrugada.

Además, según trascendió, se evalúan medidas de protección y seguridad para la joven mientras avanza la investigación.

Quién es Bautista Cuiña

Bautista Cuiña es un modelo uruguayo que mantuvo una relación con Juanita Tinelli durante los últimos meses. Ambos habían compartido distintos momentos de la pareja en redes sociales y eventos públicos.

Hasta el momento, el joven no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia ni sobre la causa judicial que se encuentra en trámite.

La causa continúa en investigación

Por el momento, la Justicia trabaja en la recolección de pruebas para determinar qué ocurrió durante la madrugada en Costanera Norte.

La investigación recién comenzó y será el análisis de los testimonios, las imágenes de las cámaras de seguridad y las demás medidas ordenadas por la fiscalía lo que permitirá avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.