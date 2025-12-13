Quién era Héctor Alterio, el actor argentino que marcó al cine nacional y brilló también en España

Héctor Alterio fue uno de los actores más grandes y respetados del cine y el teatro argentino, con una trayectoria que trascendió fronteras y lo convirtió en una figura clave también del cine español. Falleció a los 96 años en Madrid, ciudad en la que residía desde hace décadas y donde desarrolló buena parte de su prolífica carrera artística.

Murió Héctor Alterio: del Nuevo Teatro al cine argentino y su consagración en España

Nacido en Buenos Aires en 1929, Alterio debutó como actor en 1948 con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Luego de formarse en Arte Dramático, fue uno de los impulsores de la renovación teatral argentina durante los años 60 al crear la compañía Nuevo Teatro, un proyecto decisivo para la escena cultural de la época.

Aunque su prestigio comenzó en el teatro, su consagración popular llegó a través del cine. Debutó en la pantalla grande con Todo sol es amargo, junto a Alfredo Mathé, y rápidamente se integró a la generación que renovó el cine argentino, trabajando con directores fundamentales como Leopoldo Torre Nilsson.

En 1975 se vio obligado a exiliarse en España tras recibir amenazas de muerte por parte de la Triple A, un hecho que marcó un punto de inflexión en su vida. A partir de entonces, inició una relación profunda y duradera con el cine español, colaborando con figuras clave como Jaime Chávarri, con quien protagonizó A un dios desconocido, película por la que obtuvo la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. También se destacó en títulos emblemáticos como El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, y El nido, de Jaime de Armiñán, filme nominado al Oscar en 1980.

Murió Héctor Alterio, un actor clave del cine argentino que dejó una huella imborrable en España y el mundo

A pesar de su residencia en España, Alterio nunca se desvinculó del cine argentino y participó en varias de las producciones más importantes del país. Protagonizó cuatro de las primeras películas argentinas nominadas al Oscar: La tregua (1974), Camila (1984), La historia oficial (1985), que obtuvo la estatuilla, y El hijo de la novia (2001).

Su último trabajo cinematográfico fue Due uomini, quattro donne e una mucca depressa (2015), de la directora italiana Anna Di Francisca, y previamente había participado en Kamikaze (2014), de Álex Pina.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos. En 2004 fue distinguido con el Goya de Honor, entregado por sus hijos Ernesto y Malena Alterio, también destacados actores. En 2008, Argentina lo homenajeó con el Cóndor de Plata por su trayectoria, y en 2023 el Centro Cultural Kirchner le rindió un emotivo tributo, con la presencia de referentes del cine nacional como Ricardo Darín.

Alterio dejó una huella indeleble en el cine, el teatro y la cultura iberoamericana, y es recordado como un intérprete de enorme profundidad, compromiso artístico y sensibilidad.

Con inforamación de Academia de Cine