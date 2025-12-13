Murió Héctor Alterio, leyenda del cine y el teatro argentino

A los 96 años murió este sábado el actor Héctor Alterio, una de las grandes leyendas del cine y el teatro argentino, según confirmó la Academia de Cine de España. El fallecimiento ocurrió en Madrid, ciudad en la que residía desde hace varios años.

Héctor Alterio fue figura central del cine y el teatro argentino

Considerado uno de los actores más destacados de su generación, Alterio desarrolló una trayectoria fundamental tanto en Argentina como en España, donde también dejó una huella profunda. En 2004 recibió el Goya de Honor, máximo reconocimiento otorgado por la Academia de Cine española, institución de la que era miembro.

Nacido en Buenos Aires en 1929, debutó en 1948 con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Estudió arte dramático y fue uno de los impulsores de la renovación teatral de los años 60 al crear la compañía Nuevo Teatro, un proyecto clave para la escena cultural argentina, según destacó la Academia en un comunicado oficial.

La noticia generó conmoción en el ámbito artístico y cultural.

