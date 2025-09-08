Llega la serie de Yiya Murano, “la envenenadora de Monsterrat”: dónde se podrá ver

Pronto llegará la serie que relata la historia de Yiya Murano, la primera asesina en serie argentina condenada a cadena perpetua por envenenar a tres amigas. La trama abarcará los oscuros secretos detrás de la vida de la asesina y estafadora que logró marcar un antes y un después en la historia criminal argentina. Los detalles.

Dónde se verá la serie sobre Yiya Murano

El elenco de la serie de Yiya Murano está compuesto por Julieta Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonopulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, entre otros grandes actores.

Yiya está dirigida por Mariano Hueter, escrita por Marcos Carnevale, con producción de Martín Kweller y producción ejecutiva de Maru Mosca. Cuenta con un total de 5 episodios de 30 minutos de duración cada uno, y además, como parte del estreno habrá un especial en formato documental.

La nueva producción original de Flow, Kuarzo e Idealismo Contenidos, estrenará próximamente en exclusiva en el On Demand de la plataforma Flow y se sumará al catálogo de títulos nacionales.

SE VIENE YIYA 🫖

Muy pronto estrena la serie de Yiya Murano, la primera asesina serial argentina.

Protagonizada por Julieta Zylberberg, Pablo Rago y gran elenco.

Se podrá ver por FLOW. pic.twitter.com/LfDGc41FI8 — emi (@eeemiliano) September 5, 2025

