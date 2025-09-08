Llega la serie de Yiya Murano, “la envenenadora de Monsterrat”: dónde se podrá ver
Llega la serie que relata la historia de Yiya Murano, la asesina condenada por envenenar a sus amigas. Los detalles en esta nota.
Pronto llegará la serie que relata la historia de Yiya Murano, la primera asesina en serie argentina condenada a cadena perpetua por envenenar a tres amigas. La trama abarcará los oscuros secretos detrás de la vida de la asesina y estafadora que logró marcar un antes y un después en la historia criminal argentina. Los detalles.
Dónde se verá la serie sobre Yiya Murano
El elenco de la serie de Yiya Murano está compuesto por Julieta Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonopulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, entre otros grandes actores.
Yiya está dirigida por Mariano Hueter, escrita por Marcos Carnevale, con producción de Martín Kweller y producción ejecutiva de Maru Mosca. Cuenta con un total de 5 episodios de 30 minutos de duración cada uno, y además, como parte del estreno habrá un especial en formato documental.
La nueva producción original de Flow, Kuarzo e Idealismo Contenidos, estrenará próximamente en exclusiva en el On Demand de la plataforma Flow y se sumará al catálogo de títulos nacionales.
SE VIENE YIYA 🫖— emi (@eeemiliano) September 5, 2025
Muy pronto estrena la serie de Yiya Murano, la primera asesina serial argentina.
Protagonizada por Julieta Zylberberg, Pablo Rago y gran elenco.
Se podrá ver por FLOW. pic.twitter.com/LfDGc41FI8
Netflix: los estrenos hasta el domingo 14 de septiembre 2025
Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 8 y hasta el domingo 14 de septiembre de 2025. La plataforma llega al noveno mes del año con varios éxitos y esta vez renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con nuevas temporadas.
- lunes 8 de septiembre: Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (Temporada 1)
- lunes 8 de septiembre: La venganza de Analía (Temporada 2)
- martes 9 de septiembre: Beso o muerte
- miércoles 10 de septiembre: Las muertas
- miércoles 10 de septiembre: Nombre artístico: Charlie Sheen
- miércoles 10 de septiembre: El amor es ciego: Francia
- miércoles 10 de septiembre: Renfield: Asistente de vampiro
- miércoles 10 de septiembre: El amor es ciego: Brasil
- jueves 11 de septiembre: Diario de una chica experta en desastres de amor
- jueves 11 de septiembre: Academia de Villanos
- jueves 11 de septiembre: Beauty in Black
- viernes 12 de septiembre: Las maldiciones
- viernes 12 de septiembre: El otro París
- viernes 12 de septiembre: Ocean’s 8: Las estafadoras
- viernes 12 de septiembre: Tú y todo lo demás
- viernes 12 de septiembre: Ratu Ratu Queens: La serie
- viernes 12 de septiembre: La bella y Bester
- sábado 13 de septiembre: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (Evento en vivo – 22:00 hora estándar de Argentina)
- domingo 14 de septiembre: C.I.D (Nuevo episodio)
