Quién es Alexandra Grant, la artista visual que se casó con Keanu Reeves

Alexandra Grant se convirtió en noticia internacional tras su boda con Keanu Reeves, pero lo cierto es que su nombre ya tenía peso propio en el mundo del arte contemporáneo. Nacida en 1973 en Fairview Park, Ohio, la artista visual estadounidense construyó una carrera marcada por la exploración del lenguaje y su relación con la pintura, el dibujo, la escultura y el video.

Alexandra Grant: la mujer que le devolvió la calma y la felicidad a Keanu Reeves

Hija de un geólogo escocés y de una madre estadounidense especialista en ciencias políticas y diplomacia educativa, pasó gran parte de su infancia en México y Francia, lo que le permitió crecer en un entorno multicultural y dominar varios idiomas. Más tarde se formó en Swarthmore College, donde se graduó en Historia y Estudio del Arte en 1995, y luego obtuvo una maestría en Dibujo y Pintura en el California College of the Arts, en 2000.

Su primera exposición individual en un museo llegó en 2007 en el Museum of Contemporary Art (MOCA) de Los Ángeles. Desde entonces, ha participado en diversas muestras y proyectos artísticos que combinan obra visual con literatura filosófica y colaboraciones con otros autores. Entre sus trabajos más destacados figuran las series Forêt Intérieure / Interior Forest y Antigone 3000.

Además de su faceta artística, Grant se desempeñó como docente en diferentes instituciones estadounidenses y fundó en 2017, junto a Keanu Reeves, la editorial independiente X Artists’ Books, especializada en libros de artista. Con el actor también publicó dos obras: Ode to Happiness (2011) y Shadows (2016), donde texto e imagen se funden en un diálogo creativo.

Comprometida con el desarrollo comunitario, impulsa el proyecto grantLOVE, destinado a recaudar fondos a través de ediciones de arte para apoyar a organizaciones culturales sin fines de lucro.

Hoy, a sus 52 años, Alexandra Grant no solo es reconocida como una creadora respetada en el circuito artístico internacional, sino también como la mujer que le devolvió la calma y la felicidad a Keanu Reeves, tras años de vida marcada por la tragedia y la reserva absoluta de su intimidad.