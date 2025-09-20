Keanu Reeves sorprendió al casarse en una ceremonia privada con Alexandra Grant

Keanu Reeves se casó con Alexandra Grant, en una ceremonia secreta y privada realizada en Europa, según informó RadarOnline.

Keanu Reeves se casó en secreto

Unas semanas atrás, la artista visual de 52 años acompañó a su pareja a la presentación de la película From the World of John Wick: Ballerina y lució un anillo de diamantes que abrió el camino a todo tipo de especulaciones sobre una posible boda con el actor de 61 años.

El protagonista de Matrix conoció a su actual mujer en una fiesta en el año 2009, pero recién confirmaron su relación en el 2019. Desde ese año, además de ser pareja, comenzaron a trabajar juntos en diversos proyectos artísticos y editoriales.

Esta es la relación más importante del actor desde su vínculo con Jennifer Syme, en 1999. Su mujer perdió un bebé durante el parto y dos años después falleció en un accidente de tránsito.

Para los cercanos al actor, la llegada de Alexandra fue muy sanadora y le hizo muy bien a Reeves.