El Continental, la miniserie que funciona como precuela de John Wick

mbientada en el Nueva York de los años 70, El Continental funciona como precuela de la saga cinematográfica de John Wick, llevada a la pantalla grande por Keanu Reeves. La miniserie explora los orígenes del mítico hotel que sirve de santuario para asesinos a sueldo.

Un espacio donde matar está prohibido pero la tensión late en cada rincón. El protagonista es Winston Scott (Colin Woodell), quien con astucia y ambición busca arrebatar el control del hotel a Cormac (Mel Gibson), un jefe criminal tan carismático como brutal.

Entre neón y pólvora

El atractivo de la tira está en cómo combina acción estilizada con un retrato de época cargado de referencias: luces de neón, discos de vinilo y un Nueva York oscuro, marcado por la corrupción y el crimen. Las peleas, marca registrada de la franquicia, se despliegan con energía y precisión coreográfica, aunque en menor escala que en las películas.

Sin alcanzar el vértigo de John Wick, El Continental amplía el universo, profundizando en sus códigos y rituales. Da contexto a las reglas y abre un espacio distinto dentro de la misma mitología. Tres episodios bastan para narrar el origen de un lugar que ya era icónico y ahora encuentra su propia leyenda. Disponible en Prime Video.

Los recomendados

Resident Alien (Netflix)

Combina ciencia ficción, comedia y misterio de manera brillante. Harry (Alan Tudyk), un extraterrestre que se hace pasar por médico en un pequeño pueblo, llega con la misión de destruir a la humanidad, pero la convivencia con los humanos lo hace cuestionar su propósito. La serie mezcla humor absurdo, secretos varios y termina ofreciendo un relato entretenido y sorprendentemente emotivo.

Transparte (Amazon Prime)

Nos introduce en la vida de la familia Pfefferman tras la revelación de que Mort, su padre, es una mujer trans llamada Maura. La serie explora identidad, secretos y relaciones familiares con humor, ternura y crudeza. Jeffrey Tambor brilla en el rol principal, mientras el elenco secundario aporta matices y conflictos que muestran la complejidad de aceptarse a uno mismo y a los demás.