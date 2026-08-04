Así es la casa del Cuti Romero en Bahamas: cocina de diseño, galería XL y una impactante pileta con vista al mar

El descanso después de una intensa temporada llevó a Cristian «Cuti» Romero a elegir uno de los destinos más exclusivos del Caribe. Instalado en Bahamas junto a su pareja, Karen Cavaller, y sus hijos, el defensor compartió en Instagram imágenes de la propiedad donde pasa sus vacaciones, dejando al descubierto una vivienda que se destaca por su arquitectura contemporánea, ambientes amplios y un diseño pensado para integrarse con el entorno natural.

Las imágenes, difundidas y analizadas por Caras, permiten apreciar distintos rincones de la residencia, donde predominan los espacios abiertos, la luz natural y una paleta de tonos neutros que refuerza la sensación de calma y sofisticación.

Una cocina de diseño que combina funcionalidad y elegancia

Uno de los ambientes que más llamó la atención es la cocina, concebida como el corazón de la casa. El espacio apuesta por una estética moderna y minimalista, dominada por el blanco brillante en alacenas y muebles de guardado, que aportan amplitud y luminosidad.

El gran protagonista es una isla central revestida en piedra clara, que funciona tanto como superficie de trabajo como punto de encuentro para la vida cotidiana. Sobre ella cuelga una original lámpara escultórica formada por múltiples bombillas de filamento suspendidas a diferentes alturas, un recurso decorativo que aporta personalidad sin romper la armonía del ambiente.

La cocina también incorpora electrodomésticos de acero inoxidable de última generación, una cafetera integrada y una distribución funcional que privilegia la comodidad. Los frentes con paneles de vidrio permiten exhibir parte de la vajilla, mientras que la combinación de madera, piedra, metal y cristal genera un equilibrio entre calidez y modernidad.

Junto a este sector aparece el comedor diario, equipado con una mesa de madera oscura, sillas tapizadas y una decoración sencilla donde un ramo de flores frescas suma color al ambiente. Los grandes ventanales permiten que la luz natural inunde el espacio y ofrecen una vista privilegiada hacia el jardín tropical.

Arquitectura abierta y materiales nobles

Más allá de la decoración, la vivienda se destaca por un concepto arquitectónico que busca borrar los límites entre el interior y el exterior.

Los pisos de madera clara, las aberturas de vidrio de gran tamaño y los tonos neutros predominan en toda la casa, mientras que las obras de arte y algunos detalles en cobre aportan contraste sin sobrecargar los ambientes.

El resultado es una residencia luminosa y elegante, donde cada espacio fue pensado para aprovechar el clima caribeño y mantener una conexión permanente con el paisaje.

Una galería XL pensada para vivir al aire libre

El exterior es otro de los grandes atractivos de la propiedad. La vivienda cuenta con una amplia galería cubierta, sostenida por columnas cilíndricas blancas que le dan ritmo y un estilo clásico reinterpretado con líneas contemporáneas.

Este ambiente funciona como una verdadera extensión del living. Allí se ubican sillones de fibras naturales y estructuras metálicas con almohadones blancos, ideales para disfrutar del aire libre en familia.

Los ventiladores de techo de diseño moderno permiten mantener el espacio fresco durante las altas temperaturas, mientras que las enormes puertas corredizas de vidrio conectan la galería con el interior de manera fluida, reforzando el concepto de integración entre arquitectura y naturaleza.

La piscina de borde infinito, la gran protagonista de la casa

Si hay un espacio que resume el espíritu de la residencia es la pileta de borde infinito.

Diseñada para fundirse visualmente con el horizonte, ofrece una vista privilegiada sobre el mar turquesa de Bahamas. El efecto óptico hace que el agua parezca continuar hasta el océano, potenciando la sensación de amplitud y tranquilidad.

Rodeada por vegetación tropical y amplias superficies para descansar al sol, la piscina se convierte en el lugar ideal para disfrutar del paisaje y de los momentos en familia.

Las imágenes compartidas por el futbolista muestran una casa donde el diseño contemporáneo, los materiales nobles y la arquitectura abierta se combinan para crear un refugio exclusivo frente al mar. Un espacio que prioriza la comodidad, la vida al aire libre y la conexión con uno de los paisajes más privilegiados del Caribe.